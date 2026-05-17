Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
2026-05-17T19:10
Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

19:10 17.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Более 3200 дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью оплатило Отделение СФР по Республике Крым. Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется работающим родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Крыму.

"С начала года Отделение СФР по Республике Крым оплатило родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму более 16 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В Соцфонде пояснили, что допвыходные можно взять подряд или в разные даты в течение месяца. Каждый такой выходной оплачивается в размере среднего заработка родителя. Дни по уходу можно использовать и в более удобном формате – накапливать их, чтобы потом взять отпуск до 24 дней один раз за год.

"Взять выходные может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен другой родитель или нет. Например, если мама не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком, то папа может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, если оба родителя работают, то выходные дни можно поделить по своему усмотрению. Заявление подается в отдел кадров по месту работы. Оплата дней осуществляется работодателем из собственных средств, затем эту сумму компенсирует Отделение СФР по Республике Крым, добавили в пресс-службе.
Ранее в Соцфонде рассказали, как оформить выплаты при рождении ребенка. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода.
