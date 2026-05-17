Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

Более 3200 дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью оплатило Отделение СФР по Республике Крым. Такой мини-отпуск, состоящий из четырех... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Более 3200 дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью оплатило Отделение СФР по Республике Крым. Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется работающим родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Крыму.В Соцфонде пояснили, что допвыходные можно взять подряд или в разные даты в течение месяца. Каждый такой выходной оплачивается в размере среднего заработка родителя. Дни по уходу можно использовать и в более удобном формате – накапливать их, чтобы потом взять отпуск до 24 дней один раз за год.Кроме того, если оба родителя работают, то выходные дни можно поделить по своему усмотрению. Заявление подается в отдел кадров по месту работы. Оплата дней осуществляется работодателем из собственных средств, затем эту сумму компенсирует Отделение СФР по Республике Крым, добавили в пресс-службе.Ранее в Соцфонде рассказали, как оформить выплаты при рождении ребенка. Разовая мера поддержки предоставляется одному из родителей, опекунов или усыновителей, и положена всем крымским семьям на каждого ребенка независимо от уровня дохода.

