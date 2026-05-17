Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротств
2026-05-17T21:09
малек дудаков
сша
инфляция
банкротство
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Двукратный взлет цен на удобрения и дизель вызвал лавину банкротств фермерских хозяйств в США и это может стать началом самого масштабного фермерского кризиса с 1980-х годов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.С 1973 года США поставляли десятки миллионов тонн пшеницы в Советский Союз, прекращение экспорта в начале 1980-х вызвало кризис перепроизводства, напомнил эксперт. Сейчас же фермеры в США теряют уже рынок Китая.По его данным, поголовье скота в Америке сократилось до минимальных значений с 1951 года, что вызвало 20-процентный рост цен на говядину за прошедший год. А урожай пшеницы в США в этом сезоне может стать минимальным с 1919 года.Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс. Так что команде президента США Дональда Трампа придется умолять китайцев еще и о поставках удобрений в рамках визита в Поднебесную, заявлял Дудаков ранее в связи с визитом американского лидера в КНР.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Двукратный взлет цен на удобрения и дизель вызвал лавину банкротств фермерских хозяйств в США и это может стать началом самого масштабного фермерского кризиса с 1980-х годов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
"Сразу 70% аграриев в США не могут позволить себе купить достаточно удобрений в разгар посевного сезона. Многие стали вспоминать драматичные события сорокалетней давности. Тогда в Америке разорились более 300 тысяч фермерских хозяйств. По ним ударило введение санкций против СССР из-за войны в Афганистане", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
С 1973 года США поставляли десятки миллионов тонн пшеницы в Советский Союз, прекращение экспорта в начале 1980-х вызвало кризис перепроизводства, напомнил эксперт. Сейчас же фермеры в США теряют уже рынок Китая.
"Делегация Белого дома утверждает, будто бы Пекин согласился вернуться к закупкам американской сои. Однако в прошлом году объемы экспорта соевых бобов из США в Китай упали более чем в два раза. Поднебесная нашла альтернативных поставщиков сои и говядины в Бразилии и Аргентине", – констатирует эксперт.
По его данным, поголовье скота в Америке сократилось до минимальных значений с 1951 года, что вызвало 20-процентный рост цен на говядину за прошедший год. А урожай пшеницы в США в этом сезоне может стать минимальным с 1919 года.
"Белый дом спешно направляет миллиарды долларов субсидий фермерам, однако разовые подачки вряд ли существенно исправят ситуацию. Инфляционный шок, вызванный войной в Иране, в полной мере ощутится ближе к осени – аккурат перед выборами в Конгресс. Потеря голосов фермеров может дорого обойтись республиканцам в штатах вроде Огайо, Мичигана или Джорджии. Они даже рискуют впервые с 1988 года проиграть в Техасе", – считает политолог.
Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс. Так что команде президента США Дональда Трампа придется умолять китайцев
еще и о поставках удобрений в рамках визита в Поднебесную, заявлял Дудаков ранее в связи с визитом
американского лидера в КНР.
