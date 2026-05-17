Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротств

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Двукратный взлет цен на удобрения и дизель вызвал лавину банкротств фермерских хозяйств в США и это может стать началом самого масштабного фермерского кризиса с 1980-х годов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.С 1973 года США поставляли десятки миллионов тонн пшеницы в Советский Союз, прекращение экспорта в начале 1980-х вызвало кризис перепроизводства, напомнил эксперт. Сейчас же фермеры в США теряют уже рынок Китая.По его данным, поголовье скота в Америке сократилось до минимальных значений с 1951 года, что вызвало 20-процентный рост цен на говядину за прошедший год. А урожай пшеницы в США в этом сезоне может стать минимальным с 1919 года.Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс. Так что команде президента США Дональда Трампа придется умолять китайцев еще и о поставках удобрений в рамках визита в Поднебесную, заявлял Дудаков ранее в связи с визитом американского лидера в КНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем ВостокеМудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить ШтатыПереговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением

