Еще 42 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и шестью регионами РФ - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Еще 42 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и шестью регионами РФ
2026-05-17T14:32
2026-05-17T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО за пять часов ликвидировали 42 украинских дрона над территорией Крыма, Черным и Азовским морями и еще шестью регионами России. б этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В период с 7 до 9 часов утра воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотников. В ночь на воскресенье над Крымом, другими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 556 дронов ВСУ.
14:32 17.05.2026 (обновлено: 14:45 17.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО за пять часов ликвидировали 42 украинских дрона над территорией Крыма, Черным и Азовским морями и еще шестью регионами России. б этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 9 до 14 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В период с 7 до 9 часов утра воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотников. В ночь на воскресенье над Крымом, другими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 556 дронов ВСУ.
В Крыму объявлена ракетная опасность – работает ПВО
Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
Обломки БПЛА упали в аэропорту Шереметьево
 
Новости КрымаКрымБелгородская областьБрянская областьКурская областьРостовская областьСмоленская областьКраснодарский крайНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
15:20В Севастополе открыли рейд
15:15Крымский мост – движение возобновлено
15:08В Крыму объявлен отбой ракетной опасности
14:57В Крыму повторно объявлена ракетная опасность – работает ПВО
14:55Движение по Крымскому мосту перекрыто
14:47В Крыму отбой ракетной опасности
14:44США выдвинули Ирану пять условий для мирных переговоров
14:32Еще 42 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и шестью регионами РФ
14:28В Крыму объявлена ракетная опасность – работает ПВО
14:05В Севастополе повторно закрыли рейд
13:46Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути из Крыма
13:07Роспотребнадзор сделал заявление по рискам распространения Эболы в РФ
12:52Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ и громят врага
12:37Повреждение ЛЭП из-за атаки ВСУ на Севастополь: как идут ремонтные работы
12:16Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:13Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:08Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви
11:37Эпидемия Эболы в Конго и Уганде – ВОЗ заявила о ЧС международного значения
11:11Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
11:02Херсонская и Запорожская области обесточены
Лента новостейМолния