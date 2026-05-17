Еще 42 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и шестью регионами РФ

Силы ПВО за пять часов ликвидировали 42 украинских дрона над территорией Крыма, Черным и Азовским морями и еще шестью регионами России. б этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T14:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО за пять часов ликвидировали 42 украинских дрона над территорией Крыма, Черным и Азовским морями и еще шестью регионами России. б этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В период с 7 до 9 часов утра воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотников. В ночь на воскресенье над Крымом, другими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 556 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлена ракетная опасность – работает ПВОБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекОбломки БПЛА упали в аэропорту Шереметьево

