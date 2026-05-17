Еще 36 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и восемью регионами РФ
2026-05-17T21:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над Крымом, Азовским морем и еще восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭПБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
21:16 17.05.2026 (обновлено: 21:25 17.05.2026)