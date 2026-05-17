Эпидемия Эболы в Конго и Уганде – ВОЗ заявила о ЧС международного значения - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Эпидемия Эболы в Конго и Уганде – ВОЗ заявила о ЧС международного значения
11:37 17.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, следует из заявления организации.
"Заболевание Эболой, вызываемое вирусом Bundibugyo в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", – сказано в публикации на сайте ВОЗ.
Однако отмечается, что сложившаяся ситуация с заболеванием Эболой в указанных странах не соответствует критериям чрезвычайной ситуации уровня пандемии.
Также подчеркивается, что точное количество зараженных людей и их нахождение пока неизвестны.
В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в Конго обнаружили Эболу у 13 человек, из которых четверо умерли. Там также выявили 246 неподтвержденных случаев. В стране проверяют сведения о возможной смерти еще 65 человек. В тот же день власти Уганды объявили о состоянии повышенной готовности.
В конце января ВОЗ направила в эту страну экспертов для помощи в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола. В феврале организация заявила, что там начались первые испытания вакцины. В конце апреля Минздрав Уганды объявил о завершении вспышки заболевания.
