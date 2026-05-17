Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
2026-05-17T12:13
2026-05-17T12:22
12:13 17.05.2026 (обновлено: 12:22 17.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Атака ВСУ с моря отражена силами Черноморского флота РФ – ликвидированы шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.

"Силами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Также в Минобороны РФ проинформировали, что за сутки средствами российской ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 1054 беспилотников.
