Бронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в Крыму
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Раннее бронирование поможет существенно удешевить отдых в Крыму, поэтому места размещения на полуострове осенью лучше бронировать уже сейчас. Такой совет курортникам дала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
"Думаю, осень у нас будет теплая, судя по тому климату, который сейчас сложился. И стоит заказывать, бронировать себе отдых на осень сейчас, потому что осенние цены будут выше текущих", – советует специалист.
Эксперт подчеркивает выгоду раннего бронирования и отмечает существенную экономию для тех, кто воспользовался такой возможностью и заранее забронировал летний отдых в Крыму. Сейчас, по ее словам, цены на отдых выросли. Однако это связано еще и с увеличившимся запросом туристов, который стараются удовлетворить отельеры.
"Есть такое понятие – динамическое ценообразование, когда объекты подстраиваются под запросы туриста. Если запросы увеличиваются – соответственно, и стоимость предложения увеличивается. И я думаю, что как раз-таки на пик сезона у нас цены будут повышены", – считает эксперт.
Цены на отдых в Крыму в этом курортном сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения забронированы на 90% еще в конце 2025 года, выразила ранее мнение эксперт в области туризма Людмила Бабий.
Глава Крыма Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым заявил, что абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года.
