https://crimea.ria.ru/20260517/bolee-120-bespilotnikov-atakovali-moskvu--pri-udare-po-npz-raneny-12-chelovek-1156075716.html

Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек

Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 17.05.2026

Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжающейся второй день подряд атаке беспилотников на столицу России – на подлете к городу сбиты уже более 120 вражеских... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T07:04

2026-05-17T07:04

2026-05-17T07:40

сергей собянин

москва

новости

нпз

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжающейся второй день подряд атаке беспилотников на столицу России – на подлете к городу сбиты уже более 120 вражеских дронов, ранены 12 человек.Пострадала смена строителей, уточнил Собянин. И проинформировал, что технология завода не нарушена. Также повреждены три дома, сообщил мэр столицы.И подчеркнул, что силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки – за последние сутки сбиты уже больше 120 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260517/sevastopol-otrazil-udar-bpla-s-bolshim-kolichestvom-vzryvchatki--povrezhdeny-doma-i-lep-1156075609.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, новости, нпз, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу