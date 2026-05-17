Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек

07:04 17.05.2026 (обновлено: 07:40 17.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжающейся второй день подряд атаке беспилотников на столицу России – на подлете к городу сбиты уже более 120 вражеских дронов, ранены 12 человек.

"ПВО Минобороны отражает атаки беспилотных средств. В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранены двенадцать человек возле проходной МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод – ред.)", – написал градоначальник в своем канале в МАКС.

Пострадала смена строителей, уточнил Собянин. И проинформировал, что технология завода не нарушена. Также повреждены три дома, сообщил мэр столицы.
И подчеркнул, что силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки – за последние сутки сбиты уже больше 120 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
