Рейтинг@Mail.ru
Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260517/bolee-1000-bespilotnikov-zapustili-vsu-po-regionam-rossii-1156081084.html
Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России - РИА Новости Крым, 17.05.2026
Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
Российские силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиационных бомб, а также перехватили и уничтожили более 1000 украинских беспилотников. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 17.05.2026
2026-05-17T12:16
2026-05-17T12:31
новости сво
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиационных бомб, а также перехватили и уничтожили более 1000 украинских беспилотников. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.Атака ВСУ с моря отражена силами Черноморского флота РФ – ликвидированы шесть безэкипажных катеров, также проинформировали Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекОбломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского заливаМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
https://crimea.ria.ru/20260517/sevastopol-otrazil-udar-bpla-s-bolshim-kolichestvom-vzryvchatki--povrezhdeny-doma-i-lep-1156075609.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России

Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по российским регионам за сутки

12:16 17.05.2026 (обновлено: 12:31 17.05.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиационных бомб, а также перехватили и уничтожили более 1000 украинских беспилотников. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сообщили в российском военном ведомстве.

Атака ВСУ с моря отражена силами Черноморского флота РФ – ликвидированы шесть безэкипажных катеров, также проинформировали Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
06:57
Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
 
Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Повреждение ЛЭП из-за атаки ВСУ на Севастополь: как идут ремонтные работы
12:16Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
12:13Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:08Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви
11:37Эпидемия Эболы в Конго и Уганде – ВОЗ заявила о ЧС международного значения
11:11Обломки БПЛА упали на детский лагерь на побережье Таганрогского залива
11:02Херсонская и Запорожская области обесточены
10:27Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
09:52Восемь поездов задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста
09:3030 дронов ликвидировали за два часа над Крымом и другими регионами России
09:27В Севастополе возобновили движение морского транспорта
09:11На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
08:52В Севастополе закрыли рейд
08:11Крымский мост: обстановка на транспортном переходе
08:04Обломки БПЛА упали в аэропорту Шереметьево
07:36556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:07Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
07:04Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
06:57Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
00:01Летнее тепло: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния