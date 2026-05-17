https://crimea.ria.ru/20260517/Sobytiya-i-prazdniki-17-maya_-1118286814.html

Какой сегодня праздник: 17 мая

Какой сегодня праздник: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2026

Какой сегодня праздник: 17 мая

17 мая в мире отмечают День электросвязи и информационного общества и день рождения Интернета. В этот день основана Нью-Йоркская фондовая биржа и вышел первый... РИА Новости Крым, 17.05.2026

2026-05-17T00:00

2026-05-17T00:00

2026-05-17T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/67/1118286779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_007cf7e620cf9f1c0c55088d1d64879f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 17 мая в мире отмечают День электросвязи и информационного общества и день рождения Интернета. В этот день основана Нью-Йоркская фондовая биржа и вышел первый сборник стихов Владимира Маяковского.Что празднуют в миреВ этот день под эгидой ООН отмечают Всемирный день электросвязи и информационного общества - в честь создания в 1865 году Международного телеграфного союза.Международный День Интернета пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. Однако именно 17 мая 1991 года был утвержден стандарт для страниц www (англ. World Wide Web).Еще 17 мая - профессиональный праздник врачей, специализирующихся на диагностике и лечении заболеваний органов дыхания, — пульмонологов. Кстати, раньше лечением легких занимались фтизиатры. Самостоятельная специальность пульмонология появилась только в конце ХХ века.Еще в этот день в мире отмечают День канцтоваров, в Индонезии - День Книги, в Норвегии - День детей.Знаменательные события17 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама впервые достиг берегов Индии.В 1642 году евангелистами была основана миссия-форт Вилль-Мари. Так появился самый крупный город в провинции Квебек – Монреаль.В 1656 году Россия объявила войну Швеции. В этот же день 47 лет спустя русский флот одержал свою первую победу – над двумя шведскими кораблями в устье Невы.В 1792 году 24 брокера, укрывшись от жары в тени платана, договариваются о создании Нью-Йоркской фондовой биржи. По сути, так началась история под названием "Уолл-стрит" - платан рос в начале этой улицы, теперь известной на весь мир.В 1861 году в Лондоне была продемонстрирована первая цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.В 1911 году в России выходит сборник Владимира Маяковского "Я!".В 1918 году в этот день начинается восстание Чехословацкого корпуса в Сибири и - фактически - Гражданская война в России.В 1980 году в этот день в США состоялась премьера фильма "Империя наносит ответный удар".Кто родилсяВ 1749 году родился Эдвард Дженнер – английский врач, создавший вакцину против оспы.В 1866 году родился Николай Бахтин – советский литературовед, педагог, поэт, основатель Ленинградского ТЮЗа.В 1895 году родился советский актер и режиссер-постановщик Петр Кириллов.В 1911 году на свет появилась советская актриса кино и театра МХАТ Софья Пилявская, народная артистка СССР, исполнительница ролей в фильмах "Анна Каренина" и "Покровские ворота".Также в этот день родились русский историк, автор "Истории России с древнейших времен" Сергей Соловьев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, актрисы театра и кино Елизавета Никищихина и Елена Старостина, народный артист РФ Александр Леньков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости