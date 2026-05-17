Какой сегодня праздник: 17 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 17 мая в мире отмечают День электросвязи и информационного общества и день рождения Интернета. В этот день основана Нью-Йоркская фондовая биржа и вышел первый сборник стихов Владимира Маяковского.

Что празднуют в мире

В этот день под эгидой ООН отмечают Всемирный день электросвязи и информационного общества - в честь создания в 1865 году Международного телеграфного союза.
Международный День Интернета пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. Однако именно 17 мая 1991 года был утвержден стандарт для страниц www (англ. World Wide Web).
Еще 17 мая - профессиональный праздник врачей, специализирующихся на диагностике и лечении заболеваний органов дыхания, — пульмонологов. Кстати, раньше лечением легких занимались фтизиатры. Самостоятельная специальность пульмонология появилась только в конце ХХ века.
Еще в этот день в мире отмечают День канцтоваров, в Индонезии - День Книги, в Норвегии - День детей.

Знаменательные события

17 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама впервые достиг берегов Индии.
В 1642 году евангелистами была основана миссия-форт Вилль-Мари. Так появился самый крупный город в провинции Квебек – Монреаль.
В 1656 году Россия объявила войну Швеции. В этот же день 47 лет спустя русский флот одержал свою первую победу – над двумя шведскими кораблями в устье Невы.
В 1792 году 24 брокера, укрывшись от жары в тени платана, договариваются о создании Нью-Йоркской фондовой биржи. По сути, так началась история под названием "Уолл-стрит" - платан рос в начале этой улицы, теперь известной на весь мир.
В 1861 году в Лондоне была продемонстрирована первая цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.
В 1911 году в России выходит сборник Владимира Маяковского "Я!".
В 1918 году в этот день начинается восстание Чехословацкого корпуса в Сибири и - фактически - Гражданская война в России.
В 1980 году в этот день в США состоялась премьера фильма "Империя наносит ответный удар".

Кто родился

В 1749 году родился Эдвард Дженнер – английский врач, создавший вакцину против оспы.
В 1866 году родился Николай Бахтин – советский литературовед, педагог, поэт, основатель Ленинградского ТЮЗа.
В 1895 году родился советский актер и режиссер-постановщик Петр Кириллов.
В 1911 году на свет появилась советская актриса кино и театра МХАТ Софья Пилявская, народная артистка СССР, исполнительница ролей в фильмах "Анна Каренина" и "Покровские ворота".
Также в этот день родились русский историк, автор "Истории России с древнейших времен" Сергей Соловьев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, актрисы театра и кино Елизавета Никищихина и Елена Старостина, народный артист РФ Александр Леньков.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
