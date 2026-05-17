556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
2026-05-17T07:36
2026-05-17T07:52
РИА Новости Крым
07:36 17.05.2026 (обновлено: 07:52 17.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников над Крымом, другими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ.
"С 22:00 мск 16 мая до 7:00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
