https://crimea.ria.ru/20260517/556-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156076385.html

556 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России

Средства ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников над Крымом, другими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

2026-05-17T07:36

2026-05-17T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников над Крымом, другими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭПБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди

