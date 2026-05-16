Заявления о скором окончании СВО и угрозы с неба в Крыму – топ недели - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Заявления о скором окончании СВО и угрозы с неба в Крыму – топ недели
Заявления президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа о перспективах завершения спецоперации на Украине. Предательство главой киевского... РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Заявления президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа о перспективах завершения спецоперации на Украине. Предательство главой киевского режима Владимиром Зеленским своего народа и охота на него со стороны американских глобалистов. Массированные удары ВС РФ по объектам украинской энергетики и транспортной инфраструктуры. Оповещения крымчан об атаках ВСУ и правила безопасности при угрозе с неба.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Перспективы завершения СВО

Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта. Говоря о перспективах личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Путин отметил, что никогда от нее не отказывался. Но если кто-то предлагает встречу, пусть приезжает в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно.

Заявления Трампа по украинскому вопросу

Делегация из США готова приехать в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. Также он заявил, что конфликт на Украине "очень близок" к завершению и что готов сделать "все, что потребуется" для разрешения украинского конфликта.

Положение Зеленского

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель на этой неделе в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что окончание конфликта станет для Владимира Зеленского политическим самоубийством, поэтому он придумает "любое условие" для продолжения боевых действий. При этом, по ее словам, на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина была готова "отдать Донбасс", и на это "Зеленский лично согласился".
По мнению военного эксперта и политолога Евгения Михайлова, в ближайшее время станет известно и о еще более вопиющих случаях предательства Владимиром Зеленским своего народа. Это связано с тем, что Белый дом ужесточает давление на главу киевского режима и его команду для достижения стабилизации на Украине как можно скорее.
В свою очередь руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что на главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов. Им нужна подконтрольная Украина, а не человек, который сегодня сорвался с цепи из-за страха. Шатров не верит в то, что к нынешней активизации давления на Зеленского и его ближайшее окружение причастен президент Соединенных Штатов.

Удары по Украине

Российская армия на этой неделе наносила массированные удары по украинским объектам энергетики и инфраструктуры, в том числе железнодорожной. Без света оставались разные регионы страны. Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, всего с 12 по 15 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности. Украинские объекты были поражены аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.

Угрозы с неба

Жителей Крыма с 13 мая начали предупреждать об опасности с воздуха в телефонных сообщениях и в каналах ГУ МЧС России по РК и "РСЧС Республика Крым". Теперь крымчане оперативно узнают о работе ПВО, беспилотной, авиационной и ракетной опасностях.
Если объявлена беспилотная опасность и в небе заметно приближение БПЛА, рекомендуется как можно скорее пройти в укрытие. Лучше всего сделать это в закрытом помещении, подвальном или полуподвальном, лучшее укрытие – ниже уровня земли, рекомендует участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов.
