Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До шести человек выросло число раненных при взрыве газовоза в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.ЧП произошло в субботу при разгрузке на автозаправочной станции. Предварительной причиной взрыва и пожара назвали нарушение техники безопасности. Огонь охватил тысячу "квадратов". Улицу, на которой взорвался газовоз, закрыли для транспорта. Изначально сообщалось о двух пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:43 16.05.2026
 
© Фото: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАКСВзрыв газовоза в Пятигорске
© Фото: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До шести человек выросло число раненных при взрыве газовоза в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
ЧП произошло в субботу при разгрузке на автозаправочной станции. Предварительной причиной взрыва и пожара назвали нарушение техники безопасности. Огонь охватил тысячу "квадратов". Улицу, на которой взорвался газовоз, закрыли для транспорта. Изначально сообщалось о двух пострадавших.
"Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь", - написал губернатор в МАКС.
