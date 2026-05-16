https://crimea.ria.ru/20260516/vzryv-gazovoza-v-pyatigorske-chislo-postradavshikh-rastet-1156067724.html
Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет
Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет
До шести человек выросло число раненных при взрыве газовоза в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T14:43
2026-05-16T14:43
2026-05-16T14:43
ставропольский край
владимир владимиров
происшествия
взрыв
пожар
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156067404_0:155:571:476_1920x0_80_0_0_61d7d12a40acfd32695422d7df22e174.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До шести человек выросло число раненных при взрыве газовоза в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.ЧП произошло в субботу при разгрузке на автозаправочной станции. Предварительной причиной взрыва и пожара назвали нарушение техники безопасности. Огонь охватил тысячу "квадратов". Улицу, на которой взорвался газовоз, закрыли для транспорта. Изначально сообщалось о двух пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ставропольский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156067404_0:52:571:480_1920x0_80_0_0_f27ecfa00a3bbb42a4338946a0d5e61a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, происшествия, взрыв, пожар, новости
Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет
В Пятигорске до 6 человек выросло число пострадавших при взрыве газовоза на заправке