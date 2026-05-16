Время отправления двух поездов из Крыма переносится

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T18:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 16:05 в пути следования в Крым и обратно задерживались13 пассажирских поездов.Поезд №028/027 Симферополь - Москвасегодня, 16 мая, будет отправлен из Симферополя не ранее 19.30.Поезд №180/179 Евпатория - Санкт-Петербургсегодня, 16 мая, будет отправлен со станции Евпатория не ранее 22.30.Причина изменения времени отправления - позднее прибытие поездов №028, №179, следующих с материка, уточнили в компании.

крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), гранд сервис экспресс, крым, расписание поездов в крыму, новости крыма