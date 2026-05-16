Время отправления двух поездов из Крыма переносится
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.
Перевозчик сообщил о задержке отправления двух поездов из Крыма
18:21 16.05.2026 (обновлено: 18:24 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.
Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27.
Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 16:05 в пути следования в Крым и обратно задерживались13 пассажирских поездов.
"В связи с временной остановкой движения на Крымском мосту 16 мая два поезда "Таврия" отправятся с начальных станций Крымского полуострова позже планируемого времени", - говорится в сообщении.
Поезд №028/027 Симферополь - Москва
сегодня, 16 мая, будет отправлен из Симферополя не ранее 19.30.
Поезд №180/179 Евпатория - Санкт-Петербург
сегодня, 16 мая, будет отправлен со станции Евпатория не ранее 22.30.
Причина изменения времени отправления - позднее прибытие поездов №028, №179, следующих с материка, уточнили в компании.
