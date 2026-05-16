https://crimea.ria.ru/20260516/v-yalte-gorit-les-u-vodopada-ucha-su-1156065689.html
В Ялте горит лес у водопада Учан-Су
В Ялте горит лес у водопада Учан-Су - РИА Новости Крым, 16.05.2026
В Ялте горит лес у водопада Учан-Су
В Ялте загорелась лесная подстилка на территории заповедника у водопада Учан-Су. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T13:30
2026-05-16T13:30
2026-05-16T13:41
ялта
пожар
учан-су
гу мчс рф по республике крым
заповедники крыма
заповедники
фгбу "заповедный крым"
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147576678_310:207:1280:752_1920x0_80_0_0_3ccfcdd387a3a23f4b917c0e08f169e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась лесная подстилка на территории заповедника у водопада Учан-Су. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Информация о задымлении на открытой территории поступила спасателям в 11:37 в субботу. Предварительно площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.На месте работают две единицы техники Ялтинского, а также силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего к тушению привлечено 33 человека и девять единиц техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
учан-су
заповедники крыма
заповедники
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147576678_320:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7f9e5f1680438387f08d6250f529c66b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, пожар, учан-су , гу мчс рф по республике крым, заповедники крыма, заповедники, фгбу "заповедный крым", происшествия, новости крыма
В Ялте горит лес у водопада Учан-Су
В Ялте горит заповедный лес у водопада Учан-Су
13:30 16.05.2026 (обновлено: 13:41 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась лесная подстилка на территории заповедника у водопада Учан-Су. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Информация о задымлении на открытой территории поступила спасателям в 11:37 в субботу.
"Подъездные пути к месту отсутствовали, личный состав поднимался пешим ходом. Возгорание лесной подстилки произошло на территории Ливадийского участка Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", - уточнили спасатели.
Предварительно площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.
"В 13.26 пожар локализован. Площадь возгорания 0,002 Га", - уточнили в МЧС.
На месте работают две единицы техники Ялтинского, а также силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего к тушению привлечено 33 человека и девять единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.