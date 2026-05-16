В Ялте горит лес у водопада Учан-Су - РИА Новости Крым, 16.05.2026
В Ялте горит лес у водопада Учан-Су
В Ялте горит заповедный лес у водопада Учан-Су

13:30 16.05.2026 (обновлено: 13:41 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась лесная подстилка на территории заповедника у водопада Учан-Су. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Информация о задымлении на открытой территории поступила спасателям в 11:37 в субботу.
"Подъездные пути к месту отсутствовали, личный состав поднимался пешим ходом. Возгорание лесной подстилки произошло на территории Ливадийского участка Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", - уточнили спасатели.
Предварительно площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.

"В 13.26 пожар локализован. Площадь возгорания 0,002 Га", - уточнили в МЧС.

На месте работают две единицы техники Ялтинского, а также силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего к тушению привлечено 33 человека и девять единиц техники.
