Рейтинг@Mail.ru
В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026 - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/v-rossii-utverdil-pravila-zapolneniya-blankov-ege-2026-1156062264.html
В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026 - РИА Новости Крым, 16.05.2026
В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T11:07
2026-05-16T11:07
егэ
рособрнадзор
экзамены
россия
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01da563add02d70460fdcb9c0e085f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически запрещается использовать цветные ручки, карандаш, а также корректирующие жидкости или ластик, следует из опубликованного Рособрнадзором документа.При этом каждое поле в бланках нужно заполнять, начиная с первой клеточки. Каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов №1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части, указывается в документе.Кроме того, правила запрещают делать в полях бланков, вне полей или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ. Уточняется, что оборотные стороны бланков не заполняются.Ранее Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ российских школах могут сократить изучение иностранных языков
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277114_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_444be02a8b9c75e9059f5f0ec42961b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, рособрнадзор, экзамены, россия, новости, общество
В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

В Рособрнадзоре утвердили правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

11:07 16.05.2026
 
© Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Всероссийская акция Единый день сдачи ЕГЭ родителями
© Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически запрещается использовать цветные ручки, карандаш, а также корректирующие жидкости или ластик, следует из опубликованного Рособрнадзором документа.
При этом каждое поле в бланках нужно заполнять, начиная с первой клеточки. Каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов №1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части, указывается в документе.
"При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению экзаменационной работы, указанным в контрольных измерительных материалах. На бланках ответов не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника ЕГЭ", - цитирует документ РИА Новости.
Кроме того, правила запрещают делать в полях бланков, вне полей или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ. Уточняется, что оборотные стороны бланков не заполняются.
Ранее Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
 
ЕГЭРособрнадзорЭкзаменыРоссияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Что происходит на Крымском мосту
12:15Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:13Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
11:59Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен – Развожаев
11:42Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
11:38В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе
11:20Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
11:14В Севастополе объявлена воздушная тревога
11:07В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
10:51В Севастополе остановил морской пассажирский транспорт
10:39Европейские наемники массово бегут с Украины
10:23Биолаборатории на Украине готовили наступательные средства: признание из США
10:07Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас
09:49Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
09:38Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
09:24Восемь пассажирских поездов опаздывают в пути из-за закрытого Крымского моста
09:22Над Крымом отработала ПВО
09:17В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детей
09:01Севастополь вошел в лидеры среди "музейных" направлений у туристов
08:35Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской области
Лента новостейМолния