В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически... РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически запрещается использовать цветные ручки, карандаш, а также корректирующие жидкости или ластик, следует из опубликованного Рособрнадзором документа.При этом каждое поле в бланках нужно заполнять, начиная с первой клеточки. Каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов №1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части, указывается в документе.Кроме того, правила запрещают делать в полях бланков, вне полей или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ. Уточняется, что оборотные стороны бланков не заполняются.Ранее Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками.
"При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению экзаменационной работы, указанным в контрольных измерительных материалах. На бланках ответов не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника ЕГЭ", - цитирует документ РИА Новости.
