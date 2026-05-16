В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически...

2026-05-16T11:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все бланки Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России должны заполняться гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически запрещается использовать цветные ручки, карандаш, а также корректирующие жидкости или ластик, следует из опубликованного Рособрнадзором документа.При этом каждое поле в бланках нужно заполнять, начиная с первой клеточки. Каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов №1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части, указывается в документе.Кроме того, правила запрещают делать в полях бланков, вне полей или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ. Уточняется, что оборотные стороны бланков не заполняются.Ранее Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками.

