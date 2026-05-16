В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе

Российский ракетный комплекс "Сармат" преодолевает все существующие и еще находящиеся в разработке системы противоракетной обороны, и специалисты на Западе... РИА Новости Крым, 16.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Российский ракетный комплекс "Сармат" преодолевает все существующие и еще находящиеся в разработке системы противоракетной обороны, и специалисты на Западе прекрасно понимают, что аналогичные системы в мире на данный отсутствуют. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, в Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса. Ведь для Европы каждый подобный эпизод является лишь поводом демонстрировать квазибезразличие.Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет спокойно и ответственно подходить к демонстрации своих возможностей, чтобы охладить "горячие головы" на Западе, занимающиеся разработкой концепций расширенного ядерного сдерживания. Он предостерег Запад от попыток нанести России стратегическое поражение.Вместе с тем, Москва не намерена предпринимать никаких шагов, которые могут расшатать стратегическую стабильность, заключил Рябков.12 мая ракетные войска провели успешный пуск новейшей "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Российский лидер Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Баллистические неядерные комплексы ракет применялись в ходе СВО – ПутинРакета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками

