В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе - РИА Новости Крым, 16.05.2026
В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе
2026-05-16T11:38
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
россия
безопасность
"сармат"
коллективный запад
новости
В МИД предостерегли Запад от попыток нанести России стратегическое поражение

11:38 16.05.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк»
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Российский ракетный комплекс "Сармат" преодолевает все существующие и еще находящиеся в разработке системы противоракетной обороны, и специалисты на Западе прекрасно понимают, что аналогичные системы в мире на данный отсутствуют. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы противоракетной обороны", - цитирует Рябкова РИА Новости.
По его словам, в Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса. Ведь для Европы каждый подобный эпизод является лишь поводом демонстрировать квазибезразличие.
Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет спокойно и ответственно подходить к демонстрации своих возможностей, чтобы охладить "горячие головы" на Западе, занимающиеся разработкой концепций расширенного ядерного сдерживания. Он предостерег Запад от попыток нанести России стратегическое поражение.
"Мы люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью и обеспечением собственных интересов так, чтобы наш народ и наши люди были уверены в том, что им ничто не грозит. И чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не примерещилось, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут", - подчеркнул замминистра.
Вместе с тем, Москва не намерена предпринимать никаких шагов, которые могут расшатать стратегическую стабильность, заключил Рябков.
12 мая ракетные войска провели успешный пуск новейшей "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Российский лидер Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
