https://crimea.ria.ru/20260516/v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-13-poezdov-1156070049.html

В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов

В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов - РИА Новости Крым, 16.05.2026

В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов

В пути следования в Крым и обратно задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T17:02

2026-05-16T17:02

2026-05-16T17:02

поезд

поезд "таврия"

крым

крымская железная дорога (кжд)

железные дороги крыма

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

расписание поездов в крыму

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642591_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dbdacd8ab4ecf69890d697ede69c7a9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В пути следования в Крым и обратно задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 11:27 в пути задерживались12 поездов.По состоянию на 16:00 в Крым следуют с опозданием 8 поездов:Поезд № 025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часовПоезд № 092 Москва — Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часовПоезд № 173 Москва — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часовПоезд № 028 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часовПоезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 8 часовПоезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часовПоезд № 097 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часовПоезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 2 часаИз Крыма:Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часовПоезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часовПоезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часовПоезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6,5 часовПоезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часовПассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Также время задержки в пути может измениться, добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", крым, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), расписание поездов в крыму, новости крыма, гранд сервис экспресс