В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов
В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов
В пути следования в Крым и обратно задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В пути следования в Крым и обратно задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 11:27 в пути задерживались12 поездов.
13 поездов задерживаются в Крым и из Крыма до 10 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В пути следования в Крым и обратно задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 11:27 в пути задерживались12 поездов.
По состоянию на 16:00 в Крым следуют с опозданием 8 поездов:
Поезд № 025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов
Поезд № 092 Москва — Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часов
Поезд № 173 Москва — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часов
Поезд № 028 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов
Поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 8 часов
Поезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часов
Поезд № 097 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов
Поезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 2 часа
Из Крыма:
Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов
Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов
Поезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов
Поезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6,5 часов
Поезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часов
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Также время задержки в пути может измениться, добавили в компании.
