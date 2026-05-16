В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детей - РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T09:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Новая спортивно-игровая площадка для детей появится в Гурзуфе к 1 июня. Событие проанонсировала глава ялтинской администрации Янина Павленко.На площадке уже установлены практически все спортивные элементы - турники, канат, "шведская стенка" и уличные тренажеры. Также есть городок для игр: горки, интерактивные щиты, готовятся к монтажу качели, карусель, "пружинка". Все конструкции сертифицированы и сделаны из устойчивых к агрессивной морской среде материалов. Ведется укладка резинового покрытия.Контракт на установку новой детской спортивно-игровой зоны заключили два месяца назад, работы профинансированы из муниципального бюджета, за счет средств по программе Минсельхоза РФ, а также инвесторов, добавила Павленко.В феврале текущего года сообщалось, что в Большой Ялте установят 10 новых детских спортивных площадок, также крупный игровой центр – в Гурзуфе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечанияСохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в ГаспреМилютинский парк в Крыму взял награды Всероссийской премии

