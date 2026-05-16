В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детей
Новая спортивно-игровая площадка для детей появится в Гурзуфе к 1 июня. Событие проанонсировала глава ялтинской администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.05.2026
В Гурзуфе к 1 июня возле набережной откроют новую спортивно-игровую площадку для детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Новая спортивно-игровая площадка для детей появится в Гурзуфе к 1 июня. Событие проанонсировала глава ялтинской администрации Янина Павленко.
"Новое спортивно-игровое пространство в Гурзуфе приобретает свои очертания – площадка, напомню, появится в сквере у набережной имени Пушкина. <...> Открыть спортивно-игровое пространство планируем в самый добрый праздник года – День защиты детей", - написала Павленко в своем канале МАКС.
На площадке уже установлены практически все спортивные элементы - турники, канат, "шведская стенка" и уличные тренажеры. Также есть городок для игр: горки, интерактивные щиты, готовятся к монтажу качели, карусель, "пружинка".
Все конструкции сертифицированы и сделаны из устойчивых к агрессивной морской среде материалов. Ведется укладка резинового покрытия.
Контракт на установку новой детской спортивно-игровой зоны заключили два месяца назад, работы профинансированы из муниципального бюджета, за счет средств по программе Минсельхоза РФ, а также инвесторов, добавила Павленко.
В феврале текущего года сообщалось
, что в Большой Ялте установят 10 новых детских спортивных площадок, также крупный игровой центр – в Гурзуфе.
