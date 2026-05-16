США финансировали 13 биолабораторий на Украине
Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Об этом со ссылкой на документы... РИА Новости Крым, 16.05.2026
США финансировали не менее 13 биолабораторий на Украине - документы посольства
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Об этом со ссылкой на документы посольства США в Киеве пишет РИА Новости.
"США потратили 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство из объектов передали украинской стороне в 2009-2013 годах", - свидетельствуют данные.
Наиболее дорогостоящей стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе. Она обошлась Штатам в 3,49 миллиона долларов. Среди других крупных центров — Институт ветеринарной медицины в Киеве (2,11 миллиона), а также диагностические лаборатории в Днепропетровске (1,94 миллиона) и Львове (1,93 миллиона).
При этом, как следует из доклада министерства обороны США на который ссылается РИА Новости, американские власти инвестировали более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине.
Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США якобы для борьбы со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.
Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются
у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом
, который перестанет быть фантастикой, заявлял ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на Украине химических и биологических лабораторий. А на прошлой неделе директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
