США финансировали 13 биолабораторий на Украине

Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Об этом со ссылкой на документы... РИА Новости Крым, 16.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Об этом со ссылкой на документы посольства США в Киеве пишет РИА Новости."США потратили 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство из объектов передали украинской стороне в 2009-2013 годах", - свидетельствуют данные.При этом, как следует из доклада министерства обороны США на который ссылается РИА Новости, американские власти инвестировали более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине.Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США якобы для борьбы со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой, заявлял ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на Украине химических и биологических лабораторий. А на прошлой неделе директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

