Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен – Развожаев
2026-05-16T11:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен, информирует губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена в субботу в 11:14. Сирены звучали в городе больше 40 минут. Над Качей военные сбили один беспилотник. Повреждений не зафиксировано.Общественный наземный и морской транспорт, после приостановки движения на время тревоги, после ее отмены восстанавливает работу.Воздушную тревогу в Севастополе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. При этом серены в городе выключат раньше – после трех сигналов – чтобы громкие звуки не мешали отражению атаки. В этой связи следить за актуальной обстановкой следует в каналах Развожаева, также информация постоянно обновляется на ресурсах РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:59 16.05.2026 (обновлено: 12:02 16.05.2026)