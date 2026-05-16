Школьники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театра

Девять учеников Севастопольской детской школы искусств пригласили в Санкт-Петербург на мастер-классы по созданию эскизов костюмов к балету на сцене Мариинского... РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Девять учеников Севастопольской детской школы искусств пригласили в Санкт-Петербург на мастер-классы по созданию эскизов костюмов к балету на сцене Мариинского театра. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Работала с нашими ребятами российский художник по костюмам, лауреат премии "Золотая маска" Татьяна Константиновна Ногинова. Итогом этой работы станет масштабный спектакль, с участием всех детей и представителей творческой молодёжи, принимавших участие в его создании. Балет "Золушка" будет показан на сцене Мариинского театра", - поделился губернатор в своем канале в МАКС.Развожаев также сообщил, что воспитанники направлений "Дизайн" и "Архитектура" детской школы искусств стали победителями конкурса рисунков, который инициировал Благотворительный Фонд "Наш мир". Фонд создан артистами балета с целью сохранения русского культурного наследия.Ранее губернатор Севастополя поделился еще одной новостью из мира искусства - Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

