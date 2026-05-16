Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
2026-05-16T12:15
2026-05-16T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА. Утром над Крымом и Азовским морем снова отработала ПВО.Днем в Севастополе отразили атаку ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в субботу в 11:14. Сирены звучали больше 40 минут. Над Качей военные сбили один беспилотник. Повреждений не зафиксировано.Кроме того, в субботу движение по мосту ограничено с 2:27 и действует до сих пор - уже почти десять часов. В связи с приостановкой сообщения в пути следования до восьми часов задерживаются 12 пассажирских поездов в Крым и из Крыма.
Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

12:15 16.05.2026 (обновлено: 12:20 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", - сказано в сводке военного ведомства за субботу.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА. Утром над Крымом и Азовским морем снова отработала ПВО.
Днем в Севастополе отразили атаку ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в субботу в 11:14. Сирены звучали больше 40 минут. Над Качей военные сбили один беспилотник. Повреждений не зафиксировано.
Кроме того, в субботу движение по мосту ограничено с 2:27 и действует до сих пор - уже почти десять часов. В связи с приостановкой сообщения в пути следования до восьми часов задерживаются 12 пассажирских поездов в Крым и из Крыма.
