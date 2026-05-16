Севастополь вошел в лидеры среди "музейных" направлений у туристов

Севастополь вошел в пятерку самых популярных у туристов городов с большим количеством музеев. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в пятерку самых популярных у туристов городов с большим количеством музеев. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным сервиса, в Севастополе туристы чаще всего останавливаются на 4 ночи. Стоимость размещения в городе Герое в среднем составляет 3687 рублей.В Казани суточное проживание обойдется в 6174, в Нижнем Новгороде – 6696, в Калининграде – 4166.На пятом месте оказался Екатеринбург, со средним чеком за номер 4433 рубля. Также в рейтинг вошли Тула, Владимир, Псков, Великий Новгород и Суздаль с разбегом цен за номера от 5942 до 4719 рублей.Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниямиЭксперт: cемейный отдых в Крыму может быть познавательным и активнымПешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма

