Севастополь вошел в лидеры среди "музейных" направлений у туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в пятерку самых популярных у туристов городов с большим количеством музеев. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Из рейтинга исключили Москву и Санкт Петербург – самые богатые музеями города России. Тогда на первом месте оказалась Казань, на втором – Нижний Новгород, на третьем – Калининград, а на четвертом – Севастополь", – выяснили аналитики платформы.
По данным сервиса, в Севастополе туристы чаще всего останавливаются на 4 ночи. Стоимость размещения в городе Герое в среднем составляет 3687 рублей.
В Казани суточное проживание обойдется в 6174, в Нижнем Новгороде – 6696, в Калининграде – 4166.
На пятом месте оказался Екатеринбург, со средним чеком за номер 4433 рубля. Также в рейтинг вошли Тула, Владимир, Псков, Великий Новгород и Суздаль с разбегом цен за номера от 5942 до 4719 рублей.
Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.
