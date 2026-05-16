Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по Шебекино
В Шебекино 14-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области. РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Шебекино 14-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.После оказания помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, добавили в оперштабе.Накануне вечером в оперштабе сообщили, что украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о четверых пострадавших – троих взрослых и трехлетней девочке. Позже число выросло до девяти человек.Кроме того, еще четыре мирных жителя были ранены в селе Солдатское при детонации БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
