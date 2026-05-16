Рейтинг@Mail.ru
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/rebenok-ranen-pri-atake-drona-vsu-po-shebekino-1156068109.html
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по Шебекино
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по Шебекино
В Шебекино 14-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области. РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T14:48
2026-05-16T14:48
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
атаки всу
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156067908_0:288:470:552_1920x0_80_0_0_f2fa82c12e5238c2e0dec54e205ab16a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Шебекино 14-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.После оказания помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, добавили в оперштабе.Накануне вечером в оперштабе сообщили, что украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о четверых пострадавших – троих взрослых и трехлетней девочке. Позже число выросло до девяти человек.Кроме того, еще четыре мирных жителя были ранены в селе Солдатское при детонации БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260516/novosti-sevastopolya-nad-kachey-sbit-bespilotnik-1156063594.html
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156067908_0:244:470:597_1920x0_80_0_0_9df6d1fcfa6180865ce19aea582a55ff.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), происшествия, атаки всу, новости сво, новости
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по Шебекино

В Шебекино 14-летний мальчик ранен при атаке дрона на жилой дом

14:48 16.05.2026
 
© Оперштаб Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ на Шебекино
Последствия атаки дрона ВСУ на Шебекино
© Оперштаб Белгородской области
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Шебекино 14-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
"Дрон сдетонировал на территории частного дома. 14-летнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.
После оказания помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, добавили в оперштабе.
Накануне вечером в оперштабе сообщили, что украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о четверых пострадавших – троих взрослых и трехлетней девочке. Позже число выросло до девяти человек.
Кроме того, еще четыре мирных жителя были ранены в селе Солдатское при детонации БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Расчет ПВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
11:42
Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)ПроисшествияАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала