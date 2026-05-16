Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поезда состоится 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, уточнили в Кремле.Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.Также запланирована встреча Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе встречи состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.Предыдущий визит российского лидера в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина проходил в августе 2025 года. Во время визита Путин посетил военный парад в Пекине.

