Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поезда состоится 19-20 мая. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2026
Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом - Кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поезда состоится 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, уточнили в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).
По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
Также запланирована встреча Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе встречи состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.
Предыдущий визит российского лидера в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина проходил в августе 2025 года. Во время визита Путин посетил военный парад в Пекине.
