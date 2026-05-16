https://crimea.ria.ru/20260516/putin-prinyal-priglashenie-si-tszinpina-i-posetit-kitay-19-20-maya-1156061339.html
Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поезда состоится 19-20 мая. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T09:49
2026-05-16T09:49
2026-05-16T09:49
владимир путин (политик)
россия
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
внешняя политика
кремль
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137359531_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_4cb878a8651854c3b2f692a7bc8ce164.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поезда состоится 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, уточнили в Кремле.Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.Также запланирована встреча Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе встречи состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.Предыдущий визит российского лидера в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина проходил в августе 2025 года. Во время визита Путин посетил военный парад в Пекине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с ИндиейЧто изменит на Украине визит Трампа в Китай – мнениеРубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137359531_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_f439c07b347976f6da43c0921d419d83.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, китай, си цзиньпин (председатель кнр), политика, внешняя политика, кремль, новости
Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поезда состоится 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, уточнили в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).
По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
Также запланирована встреча Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе встречи состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.
Предыдущий визит российского лидера в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина проходил
в августе 2025 года. Во время визита Путин посетил
военный парад в Пекине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: