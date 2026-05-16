Поезда в Крым и из Крыма - актуальная информация о задержках
В пути следования в Крым и из Крыма задерживаются 11 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В пути следования в Крым и из Крыма задерживаются 11 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 16:00 в пути задерживались 13 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.По состоянию на 19.00 в Крым следуют с опозданием 6 поездов:Поезд № 092 Москва — Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9 часовПоезд № 173 Москва — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часовПоезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 7,5 часовПоезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часовПоезд № 097 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 4 часаПоезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 2 часаИз Крыма задерживаются 5 поездов:Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часовПоезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часовПоезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8 часовПоезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часовПоезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часов.Также в компании сообщили, что поезд "Таврия" №180/179 Евпатория — Санкт-Петербург отправится с начальной станции позже планируемого времени — не ранее 22.30. Причина - позднее прибытие поезда №179, следующего с материка.Отмечается, что остальные поезда, которые задерживались в связи в приостановкой движения на мосту, прибыли на станции назначения.Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Также время задержки в пути может измениться, добавили в компании.
