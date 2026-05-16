Песни феодосийки Валентины Легкоступовой

РИА Новости Крым, 16.05.2026

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Однажды управление культуры в одном из крымских городов возглавила известная популярная певица Валентина Легкоступова, чью "Ягоду-малину" в конце поры СССР не знал только не имеющий радио, а радиоточка тогда была у всех.Когда маленькой Валечке было три года, семья переехала из Хабаровска в Феодосию. В Крыму Валентина окончила школу, затем Симферопольское музыкальное училище, а затем поехала учиться и покорять Москву.В 1986 году крымчанка получила вторую премию 1-го Всесоюзного телевизионного конкурса в Юрмале, а через год записала свою самую известную песню про малину, которую показали на Центральном телевидении в новогоднюю ночь в "Голубом огоньке". Это была настоящая слава!В 1988 году появились ее крымские песни – "Капля в море" и "Крымский пляж". Авторы первой - поэт Симон Осиашвили и композитор Вячеслав Добрынин, песни и того, и другого регулярно становились лауреатами телефестиваля "Песня года": "Капля в море, капля в море, а на море корабли. Капля горя, капля горя в море солнца и любви"…Песня прозвучала в советской музыкальной лирической двухсерийной комедии "Приморский бульвар", все песни из которого написаны на музыку Добрынина. И, хоть действие фильма происходит в Одессе, крымчан обмануть невозможно – конечно же, Валентина Легкоступова поет о Крыме!Еще одна композиция, которую исполняет Легкоступова - "Крымский пляж" - написана на музыку молдавского композитора Петра Теодоровича. Именно Теодорович открыл путь на большую сцену совсем юному Филиппу Киркорову и способствовал его становлению как артиста.Стихи написал автор более чем 200 песен Николай Зиновьев, в том числе таких известных как "Полет на дельтаплане" Леонтьева, "А музыка звучит" Ротару, "Паромщик" Пугачевой.Жизнь порой делает крутые повороты. Уже гораздо позже окончания пика своей популярности, в 2018 году, Валентина Легкоступова снова поселилась в Феодосии, чтобы стать чиновником – возглавить городской отдел культуры. Правда, в должности певица была всего несколько месяцев: в сентябре того же года она покинула пост из-за конфликта с главой администрации, так как выступила против исполнения двусмысленной песни одного из приглашенных артистов на городской сцене в честь Дня города.Феодосийка Валентина Легкоступова погибла из-за несчастного случая через два года. Часть ее праха по воле упокоенной, развеяли над так ей любимым Черным морем.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

