Огромный потенциал: Крым может вновь стать бальнеологическим курортом
Источники с минеральной водой были популярны в Крыму и за его пределами в советское время. Сейчас возрождение статуса бальнеологического курорта полуострова... РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Источники с минеральной водой были популярны в Крыму и за его пределами в советское время. Сейчас возрождение статуса бальнеологического курорта полуострова возможно и достаточно перспективно, это может стать дополнительным фактором привлечения туристов в Крым на круглогодичной основе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря."В период СССР — это направление в Крыму активно развивалось. Действительно, питьевые бюветы были и в Евпатории, не только при санаториях, но и городские бюветы, плюс бюветы в Саках, в Феодосии - со знаменитой водой Феодосийский Нарзан. Она очень похожа по своему составу на Кисловодский Нарзан. Также залежи минеральных вод есть и на территории Джанкойского района и на территории не только города Саки, но и Сакского района, и даже в Судаке. Поэтому нам сам Бог велел это направление возрождать", - отметил он.Статус питьевого курорта, пояснил гость студии, Крым утратил во время нахождения в составе Украины.Открытие нового питьевого бювета в городе Саки, которое состоялось накануне, эксперт считает началом движения по долгому пути возвращения Крыму статусу бальнеологического курорта."Мы сейчас говорим о том, чтобы использовать этот фактор для привлечения дополнительного туристического потока. Этот путь непростой, потому что, если говорить честно, Крым не ассоциируется с питьевым курортом. Когда мы говорим, куда поехать "на воды", в голове всплывает Каминводы (Кавказские Минеральные Воды – ред.): Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск. У Крыма сейчас ассоциация с морским курортом", - пояснил Владислав Буря.По мнению гостя эфира, для развития этой перспективной отрасли необходима заинтересованность государства и инвесторов, так как очень большие затраты нужны на то, чтобы провести доразведку месторождений, расчистку затампонированных скважин, провести повторный анализ химического состава воды."Когда заработают новые бюветы в разных курортных городах, можно будет проводить масштабную информационную кампанию на всероссийском уровне и говорить - дорогие гости, приезжайте к нам, у нас есть уникальные питьевые источники, которые позволяют лечить желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, заболевания печени и почек. Но, повторюсь, это достаточно долгий и непростой путь, и по нему нужно идти уже сейчас", - резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиУтопить болезнь в минералке: подземное сокровище Западного КрымаТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
