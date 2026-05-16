Новости СВО: армия России освобождает новые села и уничтожает ВСУ тысячами - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Новости СВО: армия России освобождает новые села и уничтожает ВСУ тысячами
2026-05-16T12:56
В зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 1045 военных и сотни единиц военной техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки освободила еще два населенных пункта в Харьковской области, уничтожила 1045 солдат противника и заняла более выгодные рубежи по всей линии фронта. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Потери украинской армии - свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина и 11 автомобилей.
Войска "Запад" уничтожили живую силу и технику двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 170 солдат, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поразили подразделения ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 105 боевиков, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военных, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
Группировка войск "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери врага - более 255 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Войска "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.
Также авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ, места сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Также сообщалось, что за минувшие сутки силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров.
В субботу стало известно, что в Харьковской области еще два населенных пункта перешли под контроль России.
