Новости СВО: армия России освобождает новые села и уничтожает ВСУ тысячами

2026-05-16T12:56

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки освободила еще два населенных пункта в Харьковской области, уничтожила 1045 солдат противника и заняла более выгодные рубежи по всей линии фронта. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Потери украинской армии - свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина и 11 автомобилей.Войска "Запад" уничтожили живую силу и технику двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 170 солдат, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поразили подразделения ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 105 боевиков, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военных, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.Группировка войск "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери врага - более 255 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Войска "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Также сообщалось, что за минувшие сутки силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров.В субботу стало известно, что в Харьковской области еще два населенных пункта перешли под контроль России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской областиГлаве МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВОПо Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru ФГУП МИА «Россия сегодня»

