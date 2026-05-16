Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/novosti-sevastopolya-nad-kachey-sbit-bespilotnik-1156063594.html
Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
В Севастополе военные отражают воздушную атаку. Над Качей уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T11:42
2026-05-16T11:48
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148902078_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_c08cfd7d83ba7e89a2125ccca4c34cdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку. Над Качей уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена в субботу в 11:14.На данный момент, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах. В субботу движение по мосту было ограничено в 2:27 и действует до сих пор - уже более девяти часов. В связи с приостановкой сообщения в пути следования до восьми часов задерживаются 12 пассажирских поездов в Крым и из Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148902078_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_8711a4051b65b2c6fe311155b7a4ee56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник

Новости Севастополя: над Качей уничтожен один беспилотник

11:42 16.05.2026 (обновлено: 11:48 16.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО
Расчет ПВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку. Над Качей уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в городе была объявлена в субботу в 11:14.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА в районе Качи", - написал он в МАКС.

На данный момент, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
В субботу движение по мосту было ограничено в 2:27 и действует до сих пор - уже более девяти часов. В связи с приостановкой сообщения в пути следования до восьми часов задерживаются 12 пассажирских поездов в Крым и из Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Что происходит на Крымском мосту
12:15Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:13Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
11:59Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен – Развожаев
11:42Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
11:38В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе
11:20Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
11:14В Севастополе объявлена воздушная тревога
11:07В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
10:51В Севастополе остановил морской пассажирский транспорт
10:39Европейские наемники массово бегут с Украины
10:23Биолаборатории на Украине готовили наступательные средства: признание из США
10:07Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас
09:49Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
09:38Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
09:24Восемь пассажирских поездов опаздывают в пути из-за закрытого Крымского моста
09:22Над Крымом отработала ПВО
09:17В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детей
09:01Севастополь вошел в лидеры среди "музейных" направлений у туристов
08:35Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской области
Лента новостейМолния