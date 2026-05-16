Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник

В Севастополе военные отражают воздушную атаку. Над Качей уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T11:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку. Над Качей уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена в субботу в 11:14.На данный момент, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах. В субботу движение по мосту было ограничено в 2:27 и действует до сих пор - уже более девяти часов. В связи с приостановкой сообщения в пути следования до восьми часов задерживаются 12 пассажирских поездов в Крым и из Крыма.

РИА Новости Крым, news.crimea@rian.ru, ФГУП МИА «Россия сегодня»

