Наступление армии России и предстоящий визит Путина в Китай: главное за день - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Наступление армии России и предстоящий визит Путина в Китай: главное за день
Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая. США... РИА Новости Крым, 16.05.2026
Наступление армии РФ и предстоящий визит Путина в КНР: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая. США финансировали 13 биолабораторий на Украине, Киев закрывал глаза на их строительство. Биолаборатории на Украине готовили наступательные средства. В МИД России предостерегли горячие головы на Западе. Перекрытие Крымского моста на 11 часов и задержка в пути поездов "Таврия". Пожар в лесу в водопада Учан-Су и взрыв газовоза в Пятигорске.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия РФ наступает в Харьковской области

В субботу утром начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов под Харьковом - Кутьковки и Боровой.
Завершив освобождение Луганской Народной Республики, 20-я армия наступает в Харьковской области на широком фронте на запад. Группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров. Продолжаются бои за освобождение Красного Лимана. Под контролем Вооруженных Сил России находится 85% территории города. Также уличные бои продолжаются в Шийковке Харьковской области, более половины поселка контролируется российскими штурмовыми подразделениями.
Путин посетит Китай

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китай. Поездка состоится 19-20 мая. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, уточнили в Кремле.
Предыдущий визит российского лидера в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина проходил в августе 2025 года. Во время визита Путин посетил военный парад в Пекине.
Чем занимались биолаборатории на Украине

Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Наиболее дорогостоящей стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе. Она обошлась Штатам в 3,49 миллиона долларов.
Подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств. Он имел сведения о проведении исследований, основанных на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков.
В Верховной раде Украины знали о строительстве биолабораторий на территории страны еще до 2014 года. Однако постмайданные власти игнорировали этот факт.
Заявления МИД РФ о комплексе "Сармат"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российский ракетный комплекс "Сармат" преодолевает все существующие и еще находящиеся в разработке системы противоракетной обороны, и специалисты на Западе прекрасно понимают, что аналогичные системы в мире на данный отсутствуют. По его словам, в Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса.
Вместе с тем, Москва не намерена предпринимать никаких шагов, которые могут расшатать стратегическую стабильность, заключил Рябков.
12 мая ракетные войска провели успешный пуск новейшей "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Российский лидер Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире.
Перекрытие Крымского моста и задержка поездов

Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. В течение всего дня субботы в пути следования в Крым и обратно задерживались пассажирские поезда. По состоянию на 19:00 с опозданием до 10 часов задерживались11 составов.
Пожар возле Учан-Су и взрыв газовоза в Пятигорске

В Ялте горела лесная подстилка на территории заповедника у водопада Учан-Су. Информация о задымлении на открытой территории поступила спасателям в 11:37 в субботу. В 15.00 пожарные ликвидировали возгорания, площадь пожара составила 0,01 Га.
В субботу в Пятигорске при разгрузке на автозаправочной станции взорвался и загорелся газовоз. Пострадали два человека. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что предположительная площадь пожара - 1000 квадратных метров.
