Нарисовать "звезды" не получится: систему классификации гостиниц изменят

2026-05-16T20:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Серьезные изменения будут внесены в систему классификации средств размещения с 1 сентября текущего года. Они коснутся не только самих гостиниц, но и экспертов, присваивающих им "звезды". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская."Изменения произошли потому, что эксперты и руководители средств размещения нашли варианты "понимания" друг друга в той ситуации, когда звезды можно получить, но при этом не подготовиться к тому уровню звезды, на который они претендуют. К сожалению, это настолько практиковалось по всей стране, что вынуждены были эту систему реорганизовать", - пояснила она.По ее информации, к 1 сентября будет понятно, кто в этой системе работает и уровень ответственности всех, кто участвует в классификации объектов.Присвоение гостинице определенного уровня звездности проходит в два этапа, отметила гостья студии."Первый этап классификации связан с тем, что владельцы средств размещения самостоятельно вносят в федеральный реестр сведения о себе, о средствах размещения, о себе как о владельце, подтверждают это документами, которые загружаются в эту систему. И на этом этапе сам владелец отвечает за ту информацию, которую он вносит в реестр", - рассказала она.А вот второй этап — добровольный, уточнила спикер, когда владелец хочет на рынке иметь отличительные особенности, которые всегда выражаются в количестве звезд в гостинице для того чтобы себя позиционировать определенным уровнем. На втором этапе владелец гостиницы подает заявление в аккредитованную организацию на определенную категорию.Валентина Марнопольская отметила, что и сам эксперт должен быть подготовлен к этой работе.Пока, по ее словам, система еще не стабилизировалась."Еще не все эксперты прошли подтверждение своей компетентности. До 1 сентября все эксперты нашей страны должны пройти аттестацию, то есть тестирование, собеседование в Росаккредитации и сдать экзамен. И только после этого эксперт получает право работать в организации по системе классификации, по определению категории средства размещения, то есть получения звезд", - обозначила она.Специалист считает, что в перспективе система контроля за аккредитованными организациями и экспертами даст необходимый результат."Система классификации настроена на то, чтобы человек приезжал на отдых или в командировку и у него не было разочарования. Чтобы та информация, которую он видел в Интернете, соответствовала и даже превзошла его ожидания. На это должна быть настроена работа всех средств размещения. На это настроена система классификации", - заключила гостья студии.

