https://crimea.ria.ru/20260516/narisovat-zvezdy-ne-poluchitsya-sistemu-klassifikatsii-gostinits-izmenyat-1156039099.html
Нарисовать "звезды" не получится: систему классификации гостиниц изменят
Нарисовать "звезды" не получится: систему классификации гостиниц изменят - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Нарисовать "звезды" не получится: систему классификации гостиниц изменят
Серьезные изменения будут внесены в систему классификации средств размещения с 1 сентября текущего года. Они коснутся не только самих гостиниц, но и экспертов,... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T20:05
2026-05-16T20:05
2026-05-16T20:05
валентина марнопольская
крым
новости крыма
мнения
отдых
отдых в крыму
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74a4a833bc06ba04a047d705545a557f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Серьезные изменения будут внесены в систему классификации средств размещения с 1 сентября текущего года. Они коснутся не только самих гостиниц, но и экспертов, присваивающих им "звезды". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская."Изменения произошли потому, что эксперты и руководители средств размещения нашли варианты "понимания" друг друга в той ситуации, когда звезды можно получить, но при этом не подготовиться к тому уровню звезды, на который они претендуют. К сожалению, это настолько практиковалось по всей стране, что вынуждены были эту систему реорганизовать", - пояснила она.По ее информации, к 1 сентября будет понятно, кто в этой системе работает и уровень ответственности всех, кто участвует в классификации объектов.Присвоение гостинице определенного уровня звездности проходит в два этапа, отметила гостья студии."Первый этап классификации связан с тем, что владельцы средств размещения самостоятельно вносят в федеральный реестр сведения о себе, о средствах размещения, о себе как о владельце, подтверждают это документами, которые загружаются в эту систему. И на этом этапе сам владелец отвечает за ту информацию, которую он вносит в реестр", - рассказала она.А вот второй этап — добровольный, уточнила спикер, когда владелец хочет на рынке иметь отличительные особенности, которые всегда выражаются в количестве звезд в гостинице для того чтобы себя позиционировать определенным уровнем. На втором этапе владелец гостиницы подает заявление в аккредитованную организацию на определенную категорию.Валентина Марнопольская отметила, что и сам эксперт должен быть подготовлен к этой работе.Пока, по ее словам, система еще не стабилизировалась."Еще не все эксперты прошли подтверждение своей компетентности. До 1 сентября все эксперты нашей страны должны пройти аттестацию, то есть тестирование, собеседование в Росаккредитации и сдать экзамен. И только после этого эксперт получает право работать в организации по системе классификации, по определению категории средства размещения, то есть получения звезд", - обозначила она.Специалист считает, что в перспективе система контроля за аккредитованными организациями и экспертами даст необходимый результат."Система классификации настроена на то, чтобы человек приезжал на отдых или в командировку и у него не было разочарования. Чтобы та информация, которую он видел в Интернете, соответствовала и даже превзошла его ожидания. На это должна быть настроена работа всех средств размещения. На это настроена система классификации", - заключила гостья студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистикиБезопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществомВ Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808821_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8223ad2d54bc30aab2c9e69af247c188.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина марнопольская, крым, новости крыма, мнения, отдых, отдых в крыму, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм
Нарисовать "звезды" не получится: систему классификации гостиниц изменят
Система классификации средств размещения в России станет жестче с 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым.
Серьезные изменения будут внесены в систему классификации средств размещения с 1 сентября текущего года. Они коснутся не только самих гостиниц, но и экспертов, присваивающих им "звезды". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
"Изменения произошли потому, что эксперты и руководители средств размещения нашли варианты "понимания" друг друга в той ситуации, когда звезды можно получить, но при этом не подготовиться к тому уровню звезды, на который они претендуют. К сожалению, это настолько практиковалось по всей стране, что вынуждены были эту систему реорганизовать", - пояснила она.
По ее информации, к 1 сентября будет понятно, кто в этой системе работает и уровень ответственности всех, кто участвует в классификации объектов.
Присвоение гостинице определенного уровня звездности проходит в два этапа, отметила гостья студии.
"Первый этап классификации связан с тем, что владельцы средств размещения самостоятельно вносят в федеральный реестр сведения о себе, о средствах размещения, о себе как о владельце, подтверждают это документами, которые загружаются в эту систему. И на этом этапе сам владелец отвечает за ту информацию, которую он вносит в реестр", - рассказала она.
А вот второй этап — добровольный, уточнила спикер, когда владелец хочет на рынке иметь отличительные особенности, которые всегда выражаются в количестве звезд в гостинице для того чтобы себя позиционировать определенным уровнем. На втором этапе владелец гостиницы подает заявление в аккредитованную организацию на определенную категорию.
Валентина Марнопольская отметила, что и сам эксперт должен быть подготовлен к этой работе.
"Требования к организации, которая проводит эту работу, нормативно очень жесткие, ведь организация проходит аккредитацию в системе Росакредитации, и чтобы ее получить - в организации должно работать не менее пяти экспертов", - обратила внимание она.
Пока, по ее словам, система еще не стабилизировалась.
"Еще не все эксперты прошли подтверждение своей компетентности. До 1 сентября все эксперты нашей страны должны пройти аттестацию, то есть тестирование, собеседование в Росаккредитации и сдать экзамен. И только после этого эксперт получает право работать в организации по системе классификации, по определению категории средства размещения, то есть получения звезд", - обозначила она.
Специалист считает, что в перспективе система контроля за аккредитованными организациями и экспертами даст необходимый результат.
"Система классификации настроена на то, чтобы человек приезжал на отдых или в командировку и у него не было разочарования. Чтобы та информация, которую он видел в Интернете, соответствовала и даже превзошла его ожидания. На это должна быть настроена работа всех средств размещения. На это настроена система классификации", - заключила гостья студии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: