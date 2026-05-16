Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Над Крымом отработала ПВО
Утром в субботу над Крымом, Кубанью, Азовским морем и еще шестью регионами России отработала ПВО. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.05.2026
Над Крымом отработала ПВО

09:22 16.05.2026 (обновлено: 09:30 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Крымом, Кубанью, Азовским морем и еще шестью регионами России отработала ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.
Новая воздушная атака отражена в период с 7.00 до 9.00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА.
Крымский мост закрыт для движения транспорта с 2:27 на 16 мая. Ограничение действует уже семь часов. В связи с этим в пути задерживаются восемь пассажирских поездов в Крым и из Крыма.
