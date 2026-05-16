Над Крымом отработала ПВО

2026-05-16T09:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Крымом, Кубанью, Азовским морем и еще шестью регионами России отработала ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.Новая воздушная атака отражена в период с 7.00 до 9.00.В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА. Крымский мост закрыт для движения транспорта с 2:27 на 16 мая. Ограничение действует уже семь часов. В связи с этим в пути задерживаются восемь пассажирских поездов в Крым и из Крыма.

