https://crimea.ria.ru/20260516/nad-krymom-i-chernym-morem-unichtozhili-bespilotniki-1156059678.html

Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники

Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники - РИА Новости Крым, 16.05.2026

Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники

138 беспилотников уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 16 регионами России в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T07:11

2026-05-16T07:11

2026-05-16T07:16

министерство обороны рф

пво

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

черное море

азовское море

беспилотник (бпла, дрон)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. 138 беспилотников уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 16 регионами России в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны.Крымский мост закрыт для движения транспорта с ночи на 16 мая. Ограничения действуют уже более четырех часов. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам - были уничтожены 355 дронов.Днем над полуостровом и регионами сбили еще 22 вражеских БПЛА. Вечером 15 мая украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о четверых пострадавших – троих взрослых и трехлетней девочке. Позже число выросло до девяти человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости крыма