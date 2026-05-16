Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
Над Крымом и другими регионами России сбили 138 беспилотников ВСУ
07:11 16.05.2026 (обновлено: 07:16 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. 138 беспилотников уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 16 регионами России в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 15 мая до 7.00 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Крымский мост закрыт для движения транспорта с ночи на 16 мая. Ограничения действуют уже более четырех часов.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам - были уничтожены 355 дронов.
Днем над полуостровом и регионами сбили еще 22 вражеских БПЛА. Вечером 15 мая украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о четверых пострадавших – троих взрослых и трехлетней девочке. Позже число выросло до девяти человек.