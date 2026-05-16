Мэр Алушты рассказала о готовности города к курортному сезону - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Мэр Алушты рассказала о готовности города к курортному сезону
У мэра Алушты появились замечания по подготовке города к курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Мэр Алушты Галина Огнева провела ревизию в городе на предмет готовности к курортному сезону. В ходе осмотра у главы Алушты появились замечания к операторам пляжей. Об этом она сообщила в своем канале в МАКС.
"Сегодня провела мониторинг центральной набережной, чтобы проверить подготовку пляжей и объектов торговли к приему гостей. В ходе осмотра были сделаны ряд замечаний: пользователям пляжных территорий поручено повторно покрасить элементы благоустройства после недавнего шторма, выполнить ремонт лестницы, ведущей к пляжу справа от ротонды; ресторанам и кафе – до 26 мая завершить все работы по благоустройству", - рассказала Огнева.
Также мэр проверила ход работ по восстановлению исторической ротонды. По ее информации, на объект завезены элементы лепнины и буквы, которые в ближайшее время будут установлены.
"Работы ведутся в строгом соответствии с графиком", - уточнила Галина Огнева.
24 апреля глава администрации Алушты сообщала, что работы по восстановлению исторического объекта на набережной завершат к началу лета - подрядчик проводит заключительные работы по заливке колонн.
Кроме того, Огнева посетила Приморский парк, где ведутся работы по благоустройству территории в районе "Кита" с установкой новых игровых элементов.
Ранее в Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. Отмечалось, что на ее месте будет установлена полная ее копия. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
