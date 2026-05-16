Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас

Проезд по Крымскому мосту закрыт уже более семи часов. По мостовому переходу ограничили движение машин и поездов. В связи с этим 10 составов дальнего следования РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T10:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту закрыт уже более семи часов. По мостовому переходу ограничили движение машин и поездов. В связи с этим 10 составов дальнего следования опаздывают в пути до шести часов.О ситуации на мостовом переходе через Керченский пролив к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Движение по мосту было ограничено в 2:27. Всех пассажиров и водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Утром компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о задержке в пути следования 10 пассажирских поездов. В Крым опаздывают пять составов из Минеральных вод, Москвы, Санкт-Петербурга. Максимальное время опоздания - шесть часов. Из Крыма поезда следуют с опозданием в Петербург, Москву и Пермь.Для пассажиров подготовили питание и воду.Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

