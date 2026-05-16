Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/krymskiy-most-zakryt-bolshe-semi-chasov-chto-proiskhodit-seychas-1156061529.html
Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас
Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас
Проезд по Крымскому мосту закрыт уже более семи часов. По мостовому переходу ограничили движение машин и поездов. В связи с этим 10 составов дальнего следования РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T10:07
2026-05-16T10:07
крым
крымский мост
логистика
транспорт
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353146_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_0bcd0b949a5c7b554a3f71089e82a3bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту закрыт уже более семи часов. По мостовому переходу ограничили движение машин и поездов. В связи с этим 10 составов дальнего следования опаздывают в пути до шести часов.О ситуации на мостовом переходе через Керченский пролив к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Движение по мосту было ограничено в 2:27. Всех пассажиров и водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Утром компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о задержке в пути следования 10 пассажирских поездов. В Крым опаздывают пять составов из Минеральных вод, Москвы, Санкт-Петербурга. Максимальное время опоздания - шесть часов. Из Крыма поезда следуют с опозданием в Петербург, Москву и Пермь.Для пассажиров подготовили питание и воду.Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353146_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_38ecbbb7a18a148502de27e152724693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, логистика, транспорт, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма
Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас

Крымский мост закрыт для проезда больше семи часов: что происходит сейчас

10:07 16.05.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту закрыт уже более семи часов. По мостовому переходу ограничили движение машин и поездов. В связи с этим 10 составов дальнего следования опаздывают в пути до шести часов.
О ситуации на мостовом переходе через Керченский пролив к этому часу - в материале РИА Новости Крым.
Движение по мосту было ограничено в 2:27. Всех пассажиров и водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Утром компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о задержке в пути следования 10 пассажирских поездов. В Крым опаздывают пять составов из Минеральных вод, Москвы, Санкт-Петербурга. Максимальное время опоздания - шесть часов. Из Крыма поезда следуют с опозданием в Петербург, Москву и Пермь.
Для пассажиров подготовили питание и воду.
Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский мостЛогистикаТранспортПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас
09:49Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
09:38Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
09:24Восемь пассажирских поездов опаздывают в пути из-за закрытого Крымского моста
09:22Над Крымом отработала ПВО
09:17В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детей
09:01Севастополь вошел в лидеры среди "музейных" направлений у туристов
08:35Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской области
08:22Крымские гостиницы стараются соответствовать своим "звездам" - эксперт
07:53Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом
07:48США финансировали 13 биолабораторий на Украине
07:11Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
06:53Крымский мост перекрыт больше четырех часов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
23:05Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день
22:52Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
22:44Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
22:20Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти
22:16Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Лента новостейМолния