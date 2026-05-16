https://crimea.ria.ru/20260516/krymskiy-most-zakryt-9-chasov-v-puti-zaderzhivayutsya-12-poezdov-1156063052.html
Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
Крымский мост закрыт уже девять часов. В связи с этим в пути следования задерживаются пассажирские поезда. К 11 утра их число выросло до 12, а время опоздания... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T11:20
2026-05-16T11:20
2026-05-16T11:27
поезд
поезд "таврия"
крымский мост
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
логистика
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153484000_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_744de04f91cc19d7862acbc54f3156fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт уже девять часов. В связи с этим в пути следования задерживаются пассажирские поезда. К 11 утра их число выросло до 12, а время опоздания увеличилось до восьми часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"Крымский мост закрыт для движения транспорта с 2:27 на 16 мая. Ограничение действует уже семь часов. К 9 утра в пути задерживались 10 составов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.В Крым следуют с опозданием семь составов:Из Крыма задерживаются пять поездов дальнего следования:Пассажиров обеспечивают едой и водой. Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153484000_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20657a03f9b7283bc5612eed3b381b2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, поезд "таврия", крымский мост, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
12 поездов в Крым и из Крыма до восьми часов задерживаются в пути
11:20 16.05.2026 (обновлено: 11:27 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт уже девять часов. В связи с этим в пути следования задерживаются пассажирские поезда. К 11 утра их число выросло до 12, а время опоздания увеличилось до восьми часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"
Крымский мост закрыт для движения транспорта с 2:27 на 16 мая. Ограничение действует уже семь часов. К 9 утра в пути задерживались 10 составов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
В Крым следуют с опозданием семь составов:
—Поезд № 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 8 часов
—Поезд № 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 7 часов
—Поезд № 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая , задерживается на 6,5 часов
—Поезд № 028 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов
—Поезд № 179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 14 мая задерживается на 6 часов
—Поезд № 075 Омск - Симферополь, отправлением 13 мая задерживается на 2,5 часа
—Поезд № 097 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая задерживается на 2 часа.
Из Крыма задерживаются пять поездов дальнего следования:
—№ 078 Симферополь -Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 8 часов
—№ 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов
—№ 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 6,5 часов
—№ 098 Симферополь - Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 4 часа
—№ 142 Симферополь - Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 3 часа.
Пассажиров обеспечивают едой и водой.
Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.