Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
2026-05-16T11:20
2026-05-16T11:27
12 поездов в Крым и из Крыма до восьми часов задерживаются в пути

11:20 16.05.2026 (обновлено: 11:27 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт уже девять часов. В связи с этим в пути следования задерживаются пассажирские поезда. К 11 утра их число выросло до 12, а время опоздания увеличилось до восьми часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"
Крымский мост закрыт для движения транспорта с 2:27 на 16 мая. Ограничение действует уже семь часов. К 9 утра в пути задерживались 10 составов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
В Крым следуют с опозданием семь составов:
  • Поезд № 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 8 часов
  • Поезд № 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 7 часов
  • Поезд № 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая , задерживается на 6,5 часов
  • Поезд № 028 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов
  • Поезд № 179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 14 мая задерживается на 6 часов
  • Поезд № 075 Омск - Симферополь, отправлением 13 мая задерживается на 2,5 часа
  • Поезд № 097 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая задерживается на 2 часа.
Из Крыма задерживаются пять поездов дальнего следования:
  • № 078 Симферополь -Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 8 часов
  • № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов
  • № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 6,5 часов
  • № 098 Симферополь - Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 4 часа
  • № 142 Симферополь - Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 3 часа.
Пассажиров обеспечивают едой и водой.
Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
