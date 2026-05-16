Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 16.05.2026

У Крымского моста после почти 11-часовой приостановки движения остается очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи.

2026-05-16T16:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. У Крымского моста после почти 11-часовой приостановки движения остается очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. При этом со стороны Тамани проезд к пунктам ручного досмотра свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

