Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Крымский мост сейчас - свежие данные об очередях
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. У Крымского моста после почти 11-часовой приостановки движения остается очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств". - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд к пунктам ручного досмотра свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.