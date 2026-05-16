Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост перекрыт больше четырех часов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260516/krymskiy-most-perekryt-bolshe-chetyrekh-chasov-1155928138.html
Крымский мост перекрыт больше четырех часов
Крымский мост перекрыт больше четырех часов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Крымский мост перекрыт больше четырех часов
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС. РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T06:53
2026-05-16T06:53
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
керчь
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3bd5d00d9d1d198ba9ac0aa1b8a09199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Ограничения ввели в 2:27.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_a95eeb2a8b3873c904e50682af68a1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, керчь, логистика
Крымский мост перекрыт больше четырех часов

Движение по Крымскому мосту перекрыто уже больше четырех часов

06:53 16.05.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
Ограничения ввели в 2:27.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:11Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
06:53Крымский мост перекрыт больше четырех часов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
23:05Атака ВСУ на Рязань и приговор бывшему меру Керчи – главное за день
22:52Четыре человека ранены в Белгородской области при атаке ВСУ
22:44Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство РФ
22:20Число пострадавших при атаке дрона в Белгороде увеличилось до девяти
22:16Россия и Украина обменялись телами погибших военных
21:57Что изменит на Украине визит Трампа в Китай – мнение
21:35Путин утвердил единые базовые меры поддержки для участников СВО
21:26Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
21:21В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
21:0756 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ за шесть часов
20:45Как в Севастополе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев"
20:33Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог
20:05Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
19:48Кого в Крыму хотят освободить от уплаты НДС и что это даст
19:33Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму
19:19Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
Лента новостейМолния