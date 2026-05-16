Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов
До 10 часов выросло время задержки в пути пассажирских поездов крымского направления. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T14:02
Крымский мост открыт: поезда задерживаются в пути до 10 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До 10 часов выросло время задержки в пути пассажирских поездов крымского направления. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт для движения транспорта с 2:27.
Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. В пути задерживаются 12 составов. Два часа назад максимальное время опоздания составляло 8 часов. Сейчас оно увеличилось на два часа.
В Крым по состоянию в 13:00 опаздывают поезда:
—№ 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов
—№ 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9 часов
—№ 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая , задерживается на 8,5 часов
—№ 028 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 7,5 часов
—№ 179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 14 мая задерживается на 8 часов
—№ 075 Омск - Симферополь, отправлением 13 мая задерживается на 4,5 часа
—№ 097 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая задерживается на 3 часа.
—Поезд № 078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов
—Поезд № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов
—Поезд № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8,5 часов
—Поезд № 098 Симферополь - Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часов
—Поезд № 142 Симферополь - Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 5 часов.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - добавили в компании.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Ранее в Северо-Кавказской железной дороге сообщали о задержке до 3,5 часов восьми составов. Затем время ожидания выросло до 8 часов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
