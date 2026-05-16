Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/krymskiy-most-otkryt-aktualnye-dannye-o-zaderzhke-poezdov-1156066305.html
Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов
Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов
До 10 часов выросло время задержки в пути пассажирских поездов крымского направления. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T14:02
2026-05-16T14:02
крым
крымский мост
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a0c7e7dd24d1636321b680bed0de12a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До 10 часов выросло время задержки в пути пассажирских поездов крымского направления. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт для движения транспорта с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. В пути задерживаются 12 составов. Два часа назад максимальное время опоздания составляло 8 часов. Сейчас оно увеличилось на два часа.В Крым по состоянию в 13:00 опаздывают поезда:Из Крыма:Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Ранее в Северо-Кавказской железной дороге сообщали о задержке до 3,5 часов восьми составов. Затем время ожидания выросло до 8 часов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f53f274717604b74f166ab888cc55685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости, новости крыма, логистика
Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов

Крымский мост открыт: поезда задерживаются в пути до 10 часов

14:02 16.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До 10 часов выросло время задержки в пути пассажирских поездов крымского направления. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт для движения транспорта с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. В пути задерживаются 12 составов. Два часа назад максимальное время опоздания составляло 8 часов. Сейчас оно увеличилось на два часа.
В Крым по состоянию в 13:00 опаздывают поезда:
  • № 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов
  • № 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9 часов
  • № 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая , задерживается на 8,5 часов
  • № 028 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 7,5 часов
  • № 179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 14 мая задерживается на 8 часов
  • № 075 Омск - Симферополь, отправлением 13 мая задерживается на 4,5 часа
  • № 097 Москва - Симферополь, отправлением 15 мая задерживается на 3 часа.
Из Крыма:
  • Поезд № 078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов
  • Поезд № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов
  • Поезд № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8,5 часов
  • Поезд № 098 Симферополь - Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часов
  • Поезд № 142 Симферополь - Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 5 часов.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - добавили в компании.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Ранее в Северо-Кавказской железной дороге сообщали о задержке до 3,5 часов восьми составов. Затем время ожидания выросло до 8 часов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский мостГранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуНовостиНовости КрымаЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет
14:38Рейд в Севастополе открыли спустя три часа
14:28Киев атаковал Запорожскую АЭС
14:21Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек
14:10Крымский мост сейчас – обстановка после запуска движения
14:02Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов
13:44Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие
13:30В Ялте горит лес у водопада Учан-Су
13:14Беспилотник упал в Турции на жилые дома
13:04Крымский мост открыли для проезда спустя почти 11 часов
12:56Новости СВО: армия России освобождает новые села и уничтожает ВСУ тысячами
12:30Что происходит на Крымском мосту
12:15Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:13Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
11:59Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен – Развожаев
11:42Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
11:38В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе
11:20Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
11:14В Севастополе объявлена воздушная тревога
11:07В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
Лента новостейМолния