Крымский мост открыли для проезда спустя почти 11 часов
Движение транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности ограничение на проезд, снято спустя почти 11 часов. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности ограничение на проезд, снято спустя почти 11 часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Движение было ограничено в 2:27. В связи с этим в пути следования задерживаются до восьми часов 12 пассажирских поездов дальнего следования в Крым и из Крыма. Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
13:04 16.05.2026 (обновлено: 13:08 16.05.2026)