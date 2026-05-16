Крымский мост открыли для проезда спустя почти 11 часов

2026-05-16T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности ограничение на проезд, снято спустя почти 11 часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Движение было ограничено в 2:27. В связи с этим в пути следования задерживаются до восьми часов 12 пассажирских поездов дальнего следования в Крым и из Крыма. Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

