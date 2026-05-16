Крымские гостиницы стараются соответствовать своим "звездам" - эксперт
Несмотря на то, что по статистике в России треть гостиниц не соответствует заявленному уровню классификации, средства размещения в Крыму стараются поддерживать...
Крымские средства размещения дорожат своим уровнем и стараются соответствовать звездности
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым
. Несмотря на то, что по статистике в России треть гостиниц не соответствует заявленному уровню классификации, средства размещения в Крыму стараются поддерживать свой имидж. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
"Я не могу сказать в отношении крымских объектов, что те, кто у нас получают категорию звезд, не стараются поддерживать свой имидж. Наоборот. Сколько я работаю с объектами, они настолько дорожат своей репутацией, тем количеством звезд, которое они получили, они правда очень стараются. Но одно дело стараться, а другое дело подготовить весь объект и персонал на достаточно высоком уровне, чтобы соответствовать этим звездам", - отметила она.
Сейчас в республике, по словам гостьи эфира, происходит переходный период от одной системы классификации к другой.
"Раньше все гостиницы проходили обязательную классификацию, от категории "без звезд", нижайшей категории, до категории "пять звезд". Сейчас у нас категории "без звезд" не существует. Система звезд начинается от одной звезды", - уточнила она.
К сожалению, сложилась такая ситуация, что как-то не престижно гостиницам получать звезды от одной до трех, обратила внимание Валентина Марнопольская.
"Таких заявок, к сожалению, сейчас не так много. То есть не создана еще атмосфера, наверное, вот влияние этой новой системы на решение владельцев все-таки определиться с уровнем категории, в котором они работают. Я думаю, что на следующий год и в дальнейшем эта система заработает уже в полной мере", - отметила собеседница.
В данное же время туристы ориентируются по стоимости, добавила она. Если уровень гостиницы "три звезды", то, соответственно, и уровень комфорта, приема, и перечень услуг, которые предоставляются в этой гостинице, уже сам о себе заявляет.
Эксперт считает, что со временем все гостиницы пройдут процесс официальной классификации и уклонится от этого не получится.
