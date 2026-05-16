Крымские гостиницы стараются соответствовать своим "звездам" - эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что по статистике в России треть гостиниц не соответствует заявленному уровню классификации, средства размещения в Крыму стараются поддерживать свой имидж. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская."Я не могу сказать в отношении крымских объектов, что те, кто у нас получают категорию звезд, не стараются поддерживать свой имидж. Наоборот. Сколько я работаю с объектами, они настолько дорожат своей репутацией, тем количеством звезд, которое они получили, они правда очень стараются. Но одно дело стараться, а другое дело подготовить весь объект и персонал на достаточно высоком уровне, чтобы соответствовать этим звездам", - отметила она.Сейчас в республике, по словам гостьи эфира, происходит переходный период от одной системы классификации к другой.К сожалению, сложилась такая ситуация, что как-то не престижно гостиницам получать звезды от одной до трех, обратила внимание Валентина Марнопольская.В данное же время туристы ориентируются по стоимости, добавила она. Если уровень гостиницы "три звезды", то, соответственно, и уровень комфорта, приема, и перечень услуг, которые предоставляются в этой гостинице, уже сам о себе заявляет.Эксперт считает, что со временем все гостиницы пройдут процесс официальной классификации и уклонится от этого не получится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцамВсе выкуплено: сколько стоит отдых в Крыму в сезоне-2026В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки

