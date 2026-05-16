Киев закрывал глаза на строительство биолабораторий – экс-депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Верховной раде Украины знали о строительстве биолабораторий на территории страны еще до 2014 года. Однако постмайданные власти игнорировали этот факт. Об этом SputnikLive рассказал бывший депутат ВРУ Спиридон Килинкаров.
По его словам, кто-то из киевских властей дал разрешение США и легализовал возведение лабораторий. Но пришедшие после 2014 года власти не захотели разбираться в этих процессах.
"В случае с Украиной — слишком поздно проводить какие-то расследования. Все, что необходимо было вывезти, — уже давно вывезли. Я думаю, найти истинные цели, чем занимались эти лаборатории на Украине, уже вряд ли кому-то удастся. Расследование будет, а результатов нет", - сказал Килинкаров.
Ранее подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств.
Также сообщалось, что Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США якобы для борьбы со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.
Новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой, заявлял ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на Украине химических и биологических лабораторий. А на прошлой неделе директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
