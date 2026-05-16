Киев атаковал Запорожскую АЭС
2026-05-16T14:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента.
В пресс-службе подчеркнули, что АЭС продолжает работу в штатном режиме. Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.
"При этом сам факт атаки по территории крупнейшего ядерного объекта Европы является беспрецедентным. Удары по атомной станции - это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона", - резюмировали на Запорожской АЭС.
14 мая сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС были ранены
в результате атаки беспилотников по прилегающей к атомной станции территории. Также ВСУ бьют по Энергодару – киевские боевики наносят удары
по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
