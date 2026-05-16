Каким станет парк Победы в Севастополе
В севастопольском парке Победы продолжается вторая очередь реконструкции и благоустройства. У прогулочной зоны парка теперь появилось новое пространство для... РИА Новости Крым, 16.05.2026
19:51 16.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В севастопольском парке Победы продолжается вторая очередь реконструкции и благоустройства. У прогулочной зоны парка теперь появилось новое пространство для отдыха. Об этом в ходе выездного совещания в парк сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

"Подрядчик привел в порядок зону слева от центрального входа. По сути, к прогулочной зоне парка мы добавили новое пространство", - написал губернатор в своем канале в МАКС.

Теперь в парке появилась еще одна детская площадка. По словам губернатора жителям нравится, как сделали песочницу для самых маленьких и горки для тех, кто постарше. Но не хватает навеса над песочницей — там поставят "грибок". Также появятся дополнительные лавочки с навесами, где можно будет укрыться от палящего солнца.
Рядом с детской площадкой посадили оливу, возле которой оформят клумбу с подсветкой. А пока за деревом тщательно ухаживают специалисты.
Кроме того, неподалеку оборудовали огороженную площадку для выгула собак, оборудованную для полноценных дрессировок.

"Пространство получилось живым, удобным и динамичным. Людям нравится. Осталось только исправить небольшие недочеты, на которые обратили внимание люди, которые приходят сюда каждый день: наша задача — сделать парк удобным для всех", - поделился Развожаев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что реализация программы благоустройства общественных территорий в российских городах продолжится.
Как сообщил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Захар Щегленко, в регионе в этом году благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий. Наиболее значимые проекты – 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В этот перечень попали сквер Строителей в Армянске, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха "Сморжевского" в Керчи, сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова в Симферополе, парк "Ясная поляна" в Ялте, участок набережной в Судаке, набережная "Новая" в Феодосии, детский "Мойнакский парк" в Евпатории.
