Какие страны ближнего зарубежья выбирают для отдыха жители Крыма и почему

2026-05-16T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Лидерами в рейтинге по туристической привлекательности для крымчан стали три страны ближнего зарубежья: Беларусь, Армения и Узбекистан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.РИА Новости со ссылкой на исследование платформы Bronevik.com ранее сообщило, что спрос у российских туристов на летний отдых в странах СНГ и ближнего зарубежья вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. На первом месте в списке – Казахстан. Далее в топе по ранним бронированиям идут Абхазия, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Грузия.По словам Загуменной, приведенный рейтинг действительно соответствует нынешней картине, отражающей спрос на отдых, но только у материковых россиян – для крымчан история чуть другая.На первом месте земля наших братьев-белорусов, куда можно добраться любым транспортом и в любое время года и отдохнуть за приемлемую цену, отметила она."Можно добраться автобусом, поездом, комбинировать с самолетом. Очень доступная стоимость. Допустим, если брать по экскурсионным турам – с ж/д билетами, с экскурсиями – там выходит порядка 70 тысяч", – поделилась Загуменная.В Узбекистан цена минимальных экскурсионных туров будет чуть дороже и составит порядка 80 тысяч рублей, но и здесь сегодня российских туристов очень ждут, им тут интересно и комфортно, и наблюдается большой всплеск интереса к этому направлению, добавила эксперт.Аналогичная благоприятная ситуация для российского туриста в Армении, причем сюда экскурсионные туры еще дешевле, отметила она."Армения тоже гостеприимна. Красивые горы и вкусная кухня. Можно много чего посмотреть. Доступная стоимость. Я буквально вчера смотрела: минимальные экскурсионные туры на человека 35 – 40 тысяч. И они тоже, скажем так, открыты для России", – отметила Загуменная.При этом вылететь в Армению, как и в Белоруссию и Узбекистан при нынешних логистических сложностях без труда можно из ближайших аэропортов, – в Краснодаре, Сочи и Минеральных Водах, на которых "все завязано" для крымчан, подчеркнула она.А вот в Азербайджан, по ее словам, крымчане летают не так часто, поскольку вылеты туда возможны теперь только из Москвы, и ехать на поезде, прибавляя к отпуску четыре дня на дорогу в обе стороны, не каждый турист может себе позволить."Потому что, как правило, в эти страны летят либо на короткий период, либо до недели", – заметила Загуменная.

