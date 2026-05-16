Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
До десяти выросло число пассажирских поездов крымского направления, которые задерживаются в пути в связи с временной приостановкой движения по Крымскому мосту... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T09:44
10 поездов задерживаются в Крым и из Крыма до 6 часов из-за закрытого Крымского моста
09:38 16.05.2026 (обновлено: 09:44 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. До десяти выросло число пассажирских поездов крымского направления, которые задерживаются в пути в связи с временной приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост закрыт для движения транспорта с 2:27 на 16 мая. Ограничение действует уже семь часов. Ранее в Северо-Кавказской железной дороге сообщали о задержке до 3,5 часов восьми составов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
По состоянию на 9:00 в Крым с опозданием следуют:
—Поезд № 025 Минеральные воды-Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 6 часов
—Поезд № 092 Москва -Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 5 часов
—Поезд № 173/174 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая , задерживается на 4,5 часа
—Поезд № 028 Москва – Симферополь, отправлением 14 мая, задерживается на 3,5 часа
—Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 14 мая задерживается на 4 часа
—Поезд № 078 Севастополь-Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 6 часов
—Поезд № 174 Евпатория-Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов
—Поезд № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 4,5 часа
—Поезд № 098 Симферополь-Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 2 часа
—Поезд № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 1 час
Отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.
Также в компании добавили, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
