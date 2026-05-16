Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/gruzovoy-poezd-smyal-avtobus-v-bangkoke--pogibli-8-chelovek-1156066881.html
Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек
Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек
В Бангкоке грузовой поезд протаранил пассажирский автобус. По меньшей мере восемь человек погибли. Также повреждены несколько авто и мотоциклов. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T14:21
2026-05-16T14:21
таиланд
происшествия
поезд
автобус
дтп
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156066738_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_fe5b89cbc56d88c0799d7c54e330966a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Бангкоке грузовой поезд протаранил пассажирский автобус. По меньшей мере восемь человек погибли. Также повреждены несколько авто и мотоциклов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Nation.По предварительным данным, грузовой поезд врезался в автобус, его отбросило на машины и мотоциклы.Обстоятельства трагедии и точное число раненых уточняются.3 мая сообщалось, что в каунасском районе Литвы с рельсов сошел локомотив и вагоны, следовавшие из Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
таиланд
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156066738_11:0:920:682_1920x0_80_0_0_aaaf90c9cc91d24f4190f49ccf7e0db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, происшествия, поезд, автобус, дтп, в мире, новости
Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек

В Бангкоке при столкновении грузового поезда с автобусом погибли восемь человек - СМИ

14:21 16.05.2026
 
© AP Photo Sakchai LalitНа месте крушения поезда возле станции скоростного трамвая в Бангкоке, Таиланд
На месте крушения поезда возле станции скоростного трамвая в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo Sakchai Lalit
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Бангкоке грузовой поезд протаранил пассажирский автобус. По меньшей мере восемь человек погибли. Также повреждены несколько авто и мотоциклов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Nation.
"В Бангкоке недалеко от станции Маккасан произошло столкновение грузового поезда с общественным автобусом. По предварительным данным, погибли восемь человек, многие получили ранения", - сообщает издание.
По предварительным данным, грузовой поезд врезался в автобус, его отбросило на машины и мотоциклы.
"В результате удара автобус сильно загорелся, периодически раздавались хлопки", - сообщает газета.
Обстоятельства трагедии и точное число раненых уточняются.
3 мая сообщалось, что в каунасском районе Литвы с рельсов сошел локомотив и вагоны, следовавшие из Германии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТаиландПроисшествияПоездАвтобусДТПВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Взрыв газовоза в Пятигорске: число пострадавших растет
14:38Рейд в Севастополе открыли спустя три часа
14:28Киев атаковал Запорожскую АЭС
14:21Грузовой поезд смял автобус в Бангкоке – погибли 8 человек
14:10Крымский мост сейчас – обстановка после запуска движения
14:02Крымский мост открыт: актуальные данные о задержке поездов
13:44Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие
13:30В Ялте горит лес у водопада Учан-Су
13:14Беспилотник упал в Турции на жилые дома
13:04Крымский мост открыли для проезда спустя почти 11 часов
12:56Новости СВО: армия России освобождает новые села и уничтожает ВСУ тысячами
12:30Что происходит на Крымском мосту
12:15Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:13Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
11:59Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен – Развожаев
11:42Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
11:38В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе
11:20Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
11:14В Севастополе объявлена воздушная тревога
11:07В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
Лента новостейМолния