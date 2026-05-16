Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
16 мая 1942 года началась оборона Аджимушкайских каменоломен. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T12:13
84 года назад началась героическая оборона Аджимушкайских каменоломен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 16 мая 1942 года началась оборона Аджимушкайских каменоломен. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком смысле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.
"170 дней и ночей длился беспримерный подвиг, который не имеет аналогов в мировой военной истории, когда в подземелье, в изоляции сражались бойцы. Конечно, оборона Аджимушкая имела свою предысторию, она в целом вписана в героические страницы битвы за Крым, которая является очень важной страницей в истории Великой Отечественной войны в целом", – сказал он.
По словам Ишина, в катакомбах были тяжелейшие условия для выживания.
"Каменоломни имели протяженность 9 километров, там никогда температура не поднималась выше 11 градусов, в отдельных участках - 6 градусов. Но главное было даже не в этом. Главное в том, что там отсутствовала вода, были крайне скудные запасы продовольствия… Бойцы и мирное население были вынуждены терпеть муки жажды и голода, а с 24 мая к этому добавились еще и газовые атаки. Впервые во Второй мировой войне они были применены против защитников Аджимушкая", – отметил историк.
Подвиг аджимушкайцев является великим нравственным завещанием всему человечеству, уверен профессор.
"Это история в том числе и нашего интернационализма. Там сражались плечом к плечу выходцы из разных уголков нашей страны, люди разных национальностей, сражались во имя великого, святого, общего дела. Они продемонстрировали величайшие уроки консолидации, мужества, соборности в самом высоком смысле", – подчеркнул спикер.
Победу воины выковали своим мужеством и героизмом, сказал доктор исторических наук.
"Смогли переломить, смогли выстоять и победить, и подарить миру жизнь под голубым, мирным небом, без фашизма, без этой страшной чумы, которая сегодня возрождается при поддержке западных стран…", – заключил Ишин.
Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.
В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.
Аджимушкайская крепость стала местом сопротивления, символом мужества и непокоренности людей.
