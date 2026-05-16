Рейтинг@Mail.ru
Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260516/godovschina-nachala-oborony-adzhimushkaya-podvig-ne-imeyuschiy-analogov-1156064109.html
Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
16 мая 1942 года началась оборона Аджимушкайских каменоломен. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T12:13
2026-05-16T12:13
керчь
аджимушкайские каменоломни
память
крым в истории: секреты, факты, фото
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
андрей ишин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/99/1104599984_0:36:614:381_1920x0_80_0_0_bcafbe1d2a676a6463e43fc9c9dec04f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 16 мая 1942 года началась оборона Аджимушкайских каменоломен. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком смысле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.По словам Ишина, в катакомбах были тяжелейшие условия для выживания."Каменоломни имели протяженность 9 километров, там никогда температура не поднималась выше 11 градусов, в отдельных участках - 6 градусов. Но главное было даже не в этом. Главное в том, что там отсутствовала вода, были крайне скудные запасы продовольствия… Бойцы и мирное население были вынуждены терпеть муки жажды и голода, а с 24 мая к этому добавились еще и газовые атаки. Впервые во Второй мировой войне они были применены против защитников Аджимушкая", – отметил историк.Подвиг аджимушкайцев является великим нравственным завещанием всему человечеству, уверен профессор.Победу воины выковали своим мужеством и героизмом, сказал доктор исторических наук."Смогли переломить, смогли выстоять и победить, и подарить миру жизнь под голубым, мирным небом, без фашизма, без этой страшной чумы, которая сегодня возрождается при поддержке западных стран…", – заключил Ишин.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.Аджимушкайская крепость стала местом сопротивления, символом мужества и непокоренности людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/99/1104599984_19:0:564:409_1920x0_80_0_0_7a6d894f36b0c4a02597ebfc88b21727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, аджимушкайские каменоломни, память, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, андрей ишин
Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов

84 года назад началась героическая оборона Аджимушкайских каменоломен

12:13 16.05.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь оборонявшихся в Аджимушкайских каменоломнях в годы Великой Отечественной войны (в настоящее время - часть подземной экспозиции Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи)
Госпиталь оборонявшихся в Аджимушкайских каменоломнях в годы Великой Отечественной войны (в настоящее время - часть подземной экспозиции Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи) - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 16 мая 1942 года началась оборона Аджимушкайских каменоломен. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком смысле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.
"170 дней и ночей длился беспримерный подвиг, который не имеет аналогов в мировой военной истории, когда в подземелье, в изоляции сражались бойцы. Конечно, оборона Аджимушкая имела свою предысторию, она в целом вписана в героические страницы битвы за Крым, которая является очень важной страницей в истории Великой Отечественной войны в целом", – сказал он.
По словам Ишина, в катакомбах были тяжелейшие условия для выживания.
"Каменоломни имели протяженность 9 километров, там никогда температура не поднималась выше 11 градусов, в отдельных участках - 6 градусов. Но главное было даже не в этом. Главное в том, что там отсутствовала вода, были крайне скудные запасы продовольствия… Бойцы и мирное население были вынуждены терпеть муки жажды и голода, а с 24 мая к этому добавились еще и газовые атаки. Впервые во Второй мировой войне они были применены против защитников Аджимушкая", – отметил историк.
Подвиг аджимушкайцев является великим нравственным завещанием всему человечеству, уверен профессор.

"Это история в том числе и нашего интернационализма. Там сражались плечом к плечу выходцы из разных уголков нашей страны, люди разных национальностей, сражались во имя великого, святого, общего дела. Они продемонстрировали величайшие уроки консолидации, мужества, соборности в самом высоком смысле", – подчеркнул спикер.

Победу воины выковали своим мужеством и героизмом, сказал доктор исторических наук.
"Смогли переломить, смогли выстоять и победить, и подарить миру жизнь под голубым, мирным небом, без фашизма, без этой страшной чумы, которая сегодня возрождается при поддержке западных стран…", – заключил Ишин.
Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.
В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.
Аджимушкайская крепость стала местом сопротивления, символом мужества и непокоренности людей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КерчьАджимушкайские каменоломниПамятьКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаАндрей Ишин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Что происходит на Крымском мосту
12:15Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море
12:13Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
11:59Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен – Развожаев
11:42Новости Севастополя: над Качей сбит беспилотник
11:38В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на Западе
11:20Крымский мост закрыт 9 часов: в пути задерживаются 12 поездов
11:14В Севастополе объявлена воздушная тревога
11:07В России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026
10:51В Севастополе остановил морской пассажирский транспорт
10:39Европейские наемники массово бегут с Украины
10:23Биолаборатории на Украине готовили наступательные средства: признание из США
10:07Крымский мост закрыт больше семи часов: что происходит сейчас
09:49Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая
09:38Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
09:24Восемь пассажирских поездов опаздывают в пути из-за закрытого Крымского моста
09:22Над Крымом отработала ПВО
09:17В Гурзуфе откроют новое спортивно-игровое пространство для детей
09:01Севастополь вошел в лидеры среди "музейных" направлений у туристов
08:35Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской области
Лента новостейМолния