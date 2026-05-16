Годовщина начала обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов

2026-05-16T12:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 16 мая 1942 года началась оборона Аджимушкайских каменоломен. Подвиг аджимушкайцев стал величайшим уроком интернационализма и консолидации в самом высоком смысле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.По словам Ишина, в катакомбах были тяжелейшие условия для выживания."Каменоломни имели протяженность 9 километров, там никогда температура не поднималась выше 11 градусов, в отдельных участках - 6 градусов. Но главное было даже не в этом. Главное в том, что там отсутствовала вода, были крайне скудные запасы продовольствия… Бойцы и мирное население были вынуждены терпеть муки жажды и голода, а с 24 мая к этому добавились еще и газовые атаки. Впервые во Второй мировой войне они были применены против защитников Аджимушкая", – отметил историк.Подвиг аджимушкайцев является великим нравственным завещанием всему человечеству, уверен профессор.Победу воины выковали своим мужеством и героизмом, сказал доктор исторических наук."Смогли переломить, смогли выстоять и победить, и подарить миру жизнь под голубым, мирным небом, без фашизма, без этой страшной чумы, которая сегодня возрождается при поддержке западных стран…", – заключил Ишин.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких захватчиков. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров при отступлении были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.Аджимушкайская крепость стала местом сопротивления, символом мужества и непокоренности людей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

